Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

Tiroteo en California: 4 muertos y 10 heridos en un ataque a un cumpleaños infantil

El hecho ocurrió en un salón de banquetes en Stockton, EEUU. La policía informó que el incidente, que incluye niños entre las víctimas, habría sido “dirigido”.

Tiroteo en California: 4 muertos y 10 heridos en un ataque a un cumpleaños infantil
30 de Noviembre de 2025 | 07:23

Escuchar esta nota

Cuatro personas murieron y diez resultaron heridas en un tiroteo masivo ocurrido en un salón de banquetes en Stockton, California, donde una familia celebraba una fiesta. Las autoridades del condado de San Joaquín confirmaron que el incidente, registrado poco antes de las 6 p.m. hora local, incluyó a niños entre las víctimas.

Según se supo, el vicealcalde de Stockton, Jason Lee, confirmó en un comunicado que la violencia estalló en una fiesta de cumpleaños infantil. La portavoz de la policía del condado, Heather Brent, expresó la gravedad del ataque: "Es inconcebible que haya niños pequeños que resultaran heridos".

La policía local, asistida por el FBI y otras agencias de seguridad, continúa investigando el caso, ya que las primeras indicaciones sugieren que el ataque fue un “incidente dirigido”.

Entre las víctimas se cuentan tanto niños como adultos. Las autoridades no pudieron proporcionar de inmediato detalles sobre la edad y el género de los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado del "horrible tiroteo" y su Oficina de Servicios de Emergencia se encuentra coordinando el monitoreo de la situación y la asistencia a las fuerzas del orden. Por el momento, la policía sigue trabajando para identificar al atacante.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Anacleto ganó por amplio margen y es el nuevo presidente de Gimnasia: resultados mesa a mesa:

Con oficio, solidez y valentía Estudiantes venció a Central Córdoba 1 a 0 y ratificó su apetito de gloria

Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta
+ Leidas

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Arrasó Anacleto: es el nuevo presidente tripero

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título

Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”

Muerte sobre el escenario en un bar

El León, a favor de que haya menos equipos y mejor reparto de dinero

Panorama económico: inversores desesperados en la búsqueda de algo que pueda dar ganancia
Últimas noticias de El Mundo

Cuando perderse en un laberinto es pasarla bomba

¡Una ganga! El “tutú” infantil de lujo que vale 49.000 dólares

¡Cuidado con este dinosaurio que “pincha”!

Cabras y ovejas para limpiar las pistas de esquí
Policiales
Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
De golpe en golpe: en Barrio Norte están al borde del nocaut
El curioso pedido de un ladrón: “Contá hasta 300”
Una empleada infiel y dos operarios truchos
Triple choque con saldo trágico en Monserrat
Deportes
Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Qatar: horario de la carrera
VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales
Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título
Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”
Los jugadores se fueron sin hablar, felices
Información General
Farmacéuticos bonaerenses llaman a reforzar la confianza en las vacunas y combatir la desinformación
Identificaron a una nueva especie de sapo cornudo
Agrimensura: nuevas autoridades y más impulsos para la formación
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla