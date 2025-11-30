Tiroteo en California: 4 muertos y 10 heridos en un ataque a un cumpleaños infantil

Cuatro personas murieron y diez resultaron heridas en un tiroteo masivo ocurrido en un salón de banquetes en Stockton, California, donde una familia celebraba una fiesta. Las autoridades del condado de San Joaquín confirmaron que el incidente, registrado poco antes de las 6 p.m. hora local, incluyó a niños entre las víctimas.

Según se supo, el vicealcalde de Stockton, Jason Lee, confirmó en un comunicado que la violencia estalló en una fiesta de cumpleaños infantil. La portavoz de la policía del condado, Heather Brent, expresó la gravedad del ataque: "Es inconcebible que haya niños pequeños que resultaran heridos".

La policía local, asistida por el FBI y otras agencias de seguridad, continúa investigando el caso, ya que las primeras indicaciones sugieren que el ataque fue un “incidente dirigido”.

Entre las víctimas se cuentan tanto niños como adultos. Las autoridades no pudieron proporcionar de inmediato detalles sobre la edad y el género de los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado del "horrible tiroteo" y su Oficina de Servicios de Emergencia se encuentra coordinando el monitoreo de la situación y la asistencia a las fuerzas del orden. Por el momento, la policía sigue trabajando para identificar al atacante.