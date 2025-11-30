Paulón: “Una causa puede avanzar o dormir”

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título
El diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal) afirmó ayer que “depende el sorteo cómo te toca un juzgado: una causa puede avanzar o puede dormir”, en referencia al contraste entre el rápido avance del expediente ANDIS y el estancamiento de la investigación por el caso Libra, vinculado a operaciones con criptomonedas.
Paulón detalló que la causa Andis -que investiga presuntos sobreprecios y retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad- logró en pocos meses un avance significativo: “Se preservaron pruebas, se determinó un entramado de corrupción que más o menos está claro, que todos suponemos que siempre opera así”.
El legislador atribuyó esa celeridad al “trabajo muy rápido y muy eficiente que hicieron el juez y el fiscal” tras conocerse el audio filtrado que detonó la investigación.
La situación contrasta con la causa Libra, iniciada en febrero, que a su juicio “está completamente estancada”, motivo por el que remarcó que el Poder Ejecutivo es quien retiene la información central”.
