Paulón: “Una causa puede avanzar o dormir”

El diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal) afirmó ayer que “depende el sorteo cómo te toca un juzgado: una causa puede avanzar o puede dormir”, en referencia al contraste entre el rápido avance del expediente ANDIS y el estancamiento de la investigación por el caso Libra, vinculado a operaciones con criptomonedas.

Paulón detalló que la causa Andis -que investiga presuntos sobreprecios y retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad- logró en pocos meses un avance significativo: “Se preservaron pruebas, se determinó un entramado de corrupción que más o menos está claro, que todos suponemos que siempre opera así”.

El legislador atribuyó esa celeridad al “trabajo muy rápido y muy eficiente que hicieron el juez y el fiscal” tras conocerse el audio filtrado que detonó la investigación.

La situación contrasta con la causa Libra, iniciada en febrero, que a su juicio “está completamente estancada”, motivo por el que remarcó que el Poder Ejecutivo es quien retiene la información central”.