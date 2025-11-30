La agenda deportiva del domingo llena el calendario de "finales": partidos, horarios y TV

Otro domingo más en donde el clima no acompaña pero sí lo hace la agenda deportiva que rebalsa de finales y emociones en distintas actividades.

Si comenzamos cronológicamente el tenis pega el primer saque con las finales del Argentina Open a partir de las 11:20, en donde se jugarán partidos dobles y singles. Más tarde, Franco Colapinto pone primera y correrá en la penúnltima carrera de la Fórmula 1 a las 13 en Qatar.

Sin embargo, sin dudas el plato fuerte se lo lleva el fútbol, cuando a las 17 la Primera Nacional juege la segunda final por el tan ansiado ascenso a Primera División. Ya para las 18:30 Boca y Argentinos protagonizarán en la Bombonera un encuentro apasionante por los cuartos de final del Torneo Clausura.

Completa la agenda el Mundial de Handball Femenino con presencia Argentina a las 14.

LIGA PROFESIONAL – CUARTOS DE FINAL

18:30: Boca vs Argentinos Jrs │ ESPN PREMIUM / TNT SPORTS

FÓRMULA 1

13:00: GP de Qatar: Carrera │ DGO / DISNEY + PREMIUM / FOX SPORTS

PRIMERA NACIONAL – FINAL 2

17:00: Deportivo Madryn (2) Estudiantes (RC) (0) │ TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

MUNDIAL DE HANDBALL FEMENINO

11:30: Islandia vs Uruguay │ DSPORTS 2 / DGO

14:00: Austria vs Argentina │ DSPORTS 2 / DGO

ARGENTINA OPEN - TENIS

11:20: Final – Dobles │ TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

13:15: Final │ TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY