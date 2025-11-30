Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60

En la mañana de este domingo, un espectacular siniestro vial alteró la tranquilidad de la zona de la avenida 60 entre 3 y 4, cuando un automóvil Honda Fit terminó volcado sobre la calzada luego de impactar contra un árbol. El episodio obligó a un amplio operativo de emergencia y generó demoras en el tránsito de la zona.

Según las primeras informaciones, el vehículo circulaba por la avenida cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control y chocó contra uno de los árboles del boulevard central. Como consecuencia del fuerte impacto, el auto quedó recostado sobre uno de sus laterales, con importantes daños y el parabrisas completamente destruido.

Hasta el lugar acudieron bomberos del Cuartel Central, quienes trabajaron para estabilizar el rodado, colocarlo nuevamente sobre sus cuatro ruedas y asegurar que no existiera riesgo para los transeúntes ni para otros vehículos. También intervinieron personal de tránsito y agentes policiales para ordenar la circulación y despejar la avenida.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación. Desde el municipio señalaron que ya se encuentran analizando las cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo se produjo la maniobra previa al choque y si hubo participación de otro vehículo.

A pesar de la espectacularidad del vuelco, no se reportaron heridos de gravedad y el tránsito quedó normalizado luego de la remoción del auto.