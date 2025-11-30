Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 23, penúltima, del campeonato mundial de Fórmula 1.
Escuchar esta nota
Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar, que este domingo tiene su carrera final.
Según se supo, la penúltima segunda fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Circuito Internacional de Lusail.
Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.
Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser ratificado en Alpine y de una correcta participación en Las Vegas.
Este domingo es la carrera del GP de Qatar desde las 13 de la mañana de la Argentina.
Domingo 30 de noviembre
El Gran Premio de Qatar se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
