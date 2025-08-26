Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |PESE AL RÉCORD DE FUENTES RENOVABLES

Crece en China el uso de carbón para generar energía

26 de Agosto de 2025 | 02:57
China repuntó en la generación de energía a carbón en el primer semestre del año, pese a que alcanzó un nivel récord en el uso de fuentes renovables, según un informe divulgado ayer. El carbón ha sido una fuente energética esencial en China durante décadas, pero el aumento explosivo en las instalaciones eólicas y solares en los últimos años despertó esperanzas de que el país dejaría ese combustible fósil contaminante. El carbón representa cerca de la mitad de la generación eléctrica de China, por debajo de los tres cuartos de 2016.

No obstante, China puso en operación 21 gigavatios (GW) de energía a carbón adicionales en los primeros seis meses del año, el nivel más alto para un semestre desde 2016, según un informe del Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio (CREA) y el Global Energy Monitor (GEM). El país también comenzó o reanudó la construcción de proyectos a carbón por 46 GW, equivalente al total de energía a carbón en Corea del Sur, y lanzó proyectos nuevos por otros 75 GW. Ese crecimiento amenaza la meta china de alcanzar su tope de emisiones de carbono para 2030 y podría consolidar el papel del carbón en su matriz energética, advierte el informe. Segunda economía mundial, China es el mayor emisor de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, pero también es una potencia en energías renovables. “El desarrollo de energía a carbón en China no muestra señales de disminución, lo cual deja las emisiones en un nivel elevado y mantiene al carbón en el sistema por numerosos años”, comentó Christine Shearer, analista del GEM y coautora del informe.

Más carbón podría ser incorporado a la red porque “hay una gran cantidad de proyectos (a carbón) ya autorizadas en espera”, tras un fuerte aumento de los nuevos permisos en 2022 y 2023, cuando la matriz energética china luchaba por adaptarse al aumento de las fuentes renovables, señaló Lauri Myllyvirta, principal analista de CREA.

Al mismo tiempo, China instaló 212 GW de capacidad solar en el primer semestre del año, un nuevo récord y más de la mitad del total de energía solar instalada en Estados Unidos para finales de 2024. También está en camino de instalar en 2025 suficiente energía limpia -solar, eólica, nuclear e hídrica- para cubrir la demanda energética total de Alemana y Reino Unido combinados. China podría anunciar nuevas metas de emisiones y energía en los próximos meses, al divulgar detalles de su 15º Plan Quinquenal para el período 2026-2030.

 

