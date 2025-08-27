Otra vez habló la ex funcionaria que denunció corrupción en PAMI La Plata: "Milei sabe todo y no hace nada"

Francos en Diputados: denunció que el escándalo por los audios es una "operación política"
"Tenemos a un Presidente que es un estafador internacional y a Karina Milei, que es una cajera sin escrúpulos", afirmó Viviana Aguirre
La ex funcionaria del PAMI en La Plata y diputada suplente de La Libertad Avanza (LLA) Viviana Aguirre ratificó públicamente la denuncia que hizo ante la Justicia por supuesta corrupción en el área y aseguró que el presidente Javier Milei “sabe todo y no hace nada”.
“El Presidente sabe todo y no hace nada. Tenemos a un Presidente que es un estafador internacional y a Karina Milei, que es una cajera sin escrúpulos. La base es corrupta y todo lo que pase abajo no les importa, porque roban para ellos”, resaltó Aguirre.
En declaraciones a la prensa, la ex integrante del PAMI detalló que en febrero de 2024 fue la “primera” en denunciar “corrupción en La Libertad Avanza”.
Sobre los hechos que señaló ante la Justicia de La Plata, indicó que le habían ofrecido la dirección del PAMI y que pocos días antes de asumir fue citada por Juan Osaba en el despacho de Sebastián Pareja, donde le dijeron que tenía que entregar “un millón de pesos de su sueldo” y “firmar papeles ilegales”.
“Le contesté que no tenía problema en darle un millón de pesos de mi sueldo, que me diera una cuenta bancaria para depositarle, pero que no iba a firmar ningún papel ilegal. Me dijo: ´No esto así no se maneja, me lo tenés que dar en un sobre y yo lo paso a buscar una vez por mes´. Y por lo otro hubo una discusión y medio que terminamos mal”, recordó.
Finalmente no ingresó como directora del área, sino que en su lugar lo hizo Raúl Simonetto, que la nombró coordinadora contable. “Así hicimos y empezamos a trabajar en conjunto, sacando la corrupción de PAMI, porque tengo las pruebas, y gracias a Dios hubo gente de PAMI de muchos años que nos ayudó, que nos llevó a los focos de corrupción”, señaló Aguirre.
Detalló que el sistema de corrupción era a través de “sobreprecios en todas la cosas” y, si bien afirmó que los retornos venían “de larga data”, este gobierno “los triplicó”. “Cuatro, cinco, diez veces más caros, en los geriátricos, en la parte médica, en los recursos humanos, en las sillas de ruedas, en los colchones, en los pañales, en todo lo que es farmacia. Ni hablar de las clínicas”, expresó la ex funcionaria y apuntó al titular del organismo, Esteban Leguízamo, como recaudador.
Sobre Pareja y la relación con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, manifestó: “Lo que pasa que es intocable Pareja porque es el que recauda dinero para Karina. Las ventas de candidaturas, es todo real”. “Tengo cosas muy contundentes que no las quise presentar en este juez (Ramos Padilla) porque como veía que la cosa no avanzaba, uno desconfía”, dijo Aguirre, y anticipó que buscará llevar la denuncia a Comodoro Py.
En tanto, remarcó que tras presentar la denuncia recibió amenazas y se intentó comunicar con diputados nacionales. “El único que me atendió fue Oscar Zago, me dijo: ´Yo también estoy sacando corrupción a lo loco de acá y lamento no haber filmado a Karina contando los dólares cuando vendió las candidaturas en el 2023´”, subrayó.
Aguirre contó que tiene un tatuaje con la fecha de nacimiento de Javier Milei, a quien conoció en los pasillos de canales de televisión, y que antes de denunciar le contó lo que sucedía en el PAMI. “Lo conocí (a Milei) saliendo de Alejandro Fantino. Yo cometí el gran error y confié plenamente y me tatué su fecha de nacimiento, imaginate cómo confié en que iba a sacar el país adelante”, enfatizó la ex funcionaria.
