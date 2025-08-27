Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Ivo Mammini se queda en España: Gimnasia autorizó al delantero a operarse

27 de Agosto de 2025 | 20:33

Ivo Mammini se queda en España: Gimnasia autorizó al delantero a operarse
27 de Agosto de 2025 | 20:33

Gimnasia autorizó a Ivo Mammini a ser intervenido quirúrgicamente en Europa, luego de que una revisión en Suecia detectara una nueva lesión en su rodilla izquierda. El delantero, de 22 años, estuvo a un paso de firmar con el AIK Solna, pero la detección de una anomalía en el ligamento operado frenó la operación.

El cuerpo médico del club decidió respaldar la decisión de Mammini de acudir a un especialista de prestigio internacional en Barcelona, el médico Ramón Cugat que atendió a Lionel Messi, para que determine con precisión su condición física. La intención de contar con un diagnóstico certero, le permitió confirmar la necesidad de una intervención quirúrgica.

Desde ya, la transferencia al AIK Solna de Suecia se vio frustrada, ya que los médicos del club sueco señalaron originalmente la anomalía en la rodilla operada, que no era ajena al Departamento Médico de Gimnasia, que lo tuvo en tratamiento en las últimas semanas por una sinovitis de rodilla producto del golpe de un compañero durante un entrenamiento en Estancia Chica.

Tras la intervención, el delantero deberá afrontar nuevamente un período de inactividad que oscilará entre los 6 y 8 meses. Cabe recordar que Mammini ya atravesó una situación de estas características cuando tuvo la lesión original, sucedida en marzo de 2024 en el Monumental de River Plate. 

