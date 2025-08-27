“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa

El ruido político disparó el riesgo país, pero los dólares bajaron un poco
Claudia Villafañe protagonizó ayer un accidente y sus hijas salieron al cruce de las versiones
Claudia Villafañe protagonizó un accidente vial que causó una verdadera polémica en redes cuando sus hijas salieron furiosas en su defensa. Todo ocurrió el martes cuando la empresaria vivió un siniestro en Núñez, cerca del estadio de River Plate, cuando habría hecho una maniobra prohibida y terminó chocando contra un auto.
La exesposa de Diego Maradona habría hecho un giro en “U” que derivó en un choque contra otro vehículo. Aunque la persona que manejaba el otro rodado resultó ilesa, Villafañe tuvo un fuerte golpe en la cabeza que derivó en un corte.
Tras ser atendida por SAME, Claudia decidió ir por cuenta propia a un hospital y atender esta lesión.“Respecto a la parte damnificada, se encuentra ilesa. En relación con la imputada, (Villafañe) presentó una lesión leve cortante en la altura de la cabeza, sin revestir gravedad, por lo que concurrió por sus propios medios a un centro de salud cercano”, decía el informe de la entidad tras atender a la empresaria.
Ante las especulaciones, ella se encargó de llevar tranquilidad asegurando que se encontraba bien; sin embargo, las versiones sobre su salud no se hicieron esperar y esto despertó la furia de Dalma y Gianinna Maradona, quienes utilizaron sus redes sociales para hacer un contundente descargo.
En sus cuentas de Instagram, Dalma y Gianinna estallaron de bronca, especialmente con quienes generaron preocupación sobre la salud de Claudia. “Entiendo que decir que alguien chocó y que gracias a Dios solo le dieron 3 puntos no es una noticia de gran repercusión, pero que tan hijo de p... tenés que ser para decir que su vida corre peligro cuando no es así”, comenzó la mayor de las Maradona en su cuenta de Instagram.
“Listo, ya me saqué la bronca y ahora le agradezco a las miles de personas que me escribieron para saber cómo está mi mamá. Hay Tata para rato”, cerró Dalma.
En sintonía con este descargo, Gianinna también salió a decir lo suyo y aclaró: “Es cierto que mi mamá chocó... Lo que no es cierto que su vida corre peligro. Gracias a Dios está bien, le dieron tres puntos donde se abrió la cabeza y la tomografía salió espectacular”, aclaró.
Luego, la joven se descargó contra quienes exageraron la noticia tras el accidente: “Mi hijo y mis amigos/familia saben que no hay que creerle nada a los amarillistas de siempre, pero la preocupación con los titulares es inmanejable. Los detesto”, dijo.
Gianinna terminó su descargo compartiendo el recuerdo del día en que su hijo se enteró por los medios de la muerte de su abuelo, Diego Maradona. “No es justo que asusten, aterren, paralicen el corazón del que está recibiendo la noticia”, cuestionó, recordando aquel doloroso día.
