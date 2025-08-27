Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |POLÉMICA MEDIÁTICA

“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa

Claudia Villafañe protagonizó ayer un accidente y sus hijas salieron al cruce de las versiones

“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa

Las hijas de la empresaria desmintieron las versiones del accidente

27 de Agosto de 2025 | 03:43
Edición impresa

Claudia Villafañe protagonizó un accidente vial que causó una verdadera polémica en redes cuando sus hijas salieron furiosas en su defensa. Todo ocurrió el martes cuando la empresaria vivió un siniestro en Núñez, cerca del estadio de River Plate, cuando habría hecho una maniobra prohibida y terminó chocando contra un auto.

La exesposa de Diego Maradona habría hecho un giro en “U” que derivó en un choque contra otro vehículo. Aunque la persona que manejaba el otro rodado resultó ilesa, Villafañe tuvo un fuerte golpe en la cabeza que derivó en un corte.

Tras ser atendida por SAME, Claudia decidió ir por cuenta propia a un hospital y atender esta lesión.“Respecto a la parte damnificada, se encuentra ilesa. En relación con la imputada, (Villafañe) presentó una lesión leve cortante en la altura de la cabeza, sin revestir gravedad, por lo que concurrió por sus propios medios a un centro de salud cercano”, decía el informe de la entidad tras atender a la empresaria.

Ante las especulaciones, ella se encargó de llevar tranquilidad asegurando que se encontraba bien; sin embargo, las versiones sobre su salud no se hicieron esperar y esto despertó la furia de Dalma y Gianinna Maradona, quienes utilizaron sus redes sociales para hacer un contundente descargo.

LA FURIA DE DALMA Y GIANINNA TRAS EL ACCIDENTE

En sus cuentas de Instagram, Dalma y Gianinna estallaron de bronca, especialmente con quienes generaron preocupación sobre la salud de Claudia. “Entiendo que decir que alguien chocó y que gracias a Dios solo le dieron 3 puntos no es una noticia de gran repercusión, pero que tan hijo de p... tenés que ser para decir que su vida corre peligro cuando no es así”, comenzó la mayor de las Maradona en su cuenta de Instagram.

“Listo, ya me saqué la bronca y ahora le agradezco a las miles de personas que me escribieron para saber cómo está mi mamá. Hay Tata para rato”, cerró Dalma.

LE PUEDE INTERESAR

La interna de The Police: ex compañeros de Sting lo demandan por millones

LE PUEDE INTERESAR

“Relación razonable”: qué dijo Milei sobre su reconciliación con Fátima Florez

En sintonía con este descargo, Gianinna también salió a decir lo suyo y aclaró: “Es cierto que mi mamá chocó... Lo que no es cierto que su vida corre peligro. Gracias a Dios está bien, le dieron tres puntos donde se abrió la cabeza y la tomografía salió espectacular”, aclaró.

Luego, la joven se descargó contra quienes exageraron la noticia tras el accidente: “Mi hijo y mis amigos/familia saben que no hay que creerle nada a los amarillistas de siempre, pero la preocupación con los titulares es inmanejable. Los detesto”, dijo.

Gianinna terminó su descargo compartiendo el recuerdo del día en que su hijo se enteró por los medios de la muerte de su abuelo, Diego Maradona. “No es justo que asusten, aterren, paralicen el corazón del que está recibiendo la noticia”, cuestionó, recordando aquel doloroso día.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa

Presión para que Lule Menem deje el gobierno

La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía

Bronca en Lanús: pareja de Castillo alentó a River

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
Últimas noticias de Espectáculos

Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood

La interna de The Police: ex compañeros de Sting lo demandan por millones

“Relación razonable”: qué dijo Milei sobre su reconciliación con Fátima Florez

¿Se despide?: Santiago Del Moro habló sobre su situación en Telefé
Deportes
Amondarain, el jugador Pincha del momento
El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero
La Reserva busca seguir por la senda del triunfo ante Central Córdoba
Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía
La Ciudad
Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Colegios privados para chicos con discapacidad, al borde del colapso
$10.000.000: el “Mega” pozo del Súper Cartonazo despierta una enorme expectativa
Deudas para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
Sigue el paro de los docentes universitarios
Policiales
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
La historia oculta de Furfaro y la casa de Maradona de USD 900 mil
Luz verde al jury, pero la jueza Makintach resiste
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
Un cuadro robado por nazis y la pista argentina
Información General
Paro de controladores: más de 15.000 pasajeros afectados
La ONU creó un grupo orientador en temas de IA
Bots de IA son inconsistentes al responder sobre suicidio
Lanzan la VUPRA: todos los trámites automotor se realizarán en una sola plataforma
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla