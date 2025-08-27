Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve

Con suba de encajes y de tasas de interés, Caputo y Bausili lograron ponerle un bozal al dólar, que terminó con los precios algo más contenidos. Sin embargo, el BCRA perdió reservas. Y hubo un día caótico en bonos con volumen notable, todo preparado para la gran licitación de mañana, día en el que vencen $ 9,1 B de deuda en pesos. La Bolsa pudo encontrar un poco de alivio

Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve
27 de Agosto de 2025 | 06:34

Escuchar esta nota

Mientras el ala política del Gobierno no sabe, no puede o no quiere salir a aclarar el escándalo de las coimas en la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad), el equipo económico sigue sacando conejos de la galera (cada vez más grises) para mantener al mercado financiero bajo control, en ruedas que están registrando la mayor tensión desde que se tuvo que abrir, de apuro, el cepo cambiario para personas físicas el 14 de abril pasado.

Seguí la bolsa de valores de Argentina y Nueva York, y los mercados de carne y granos, minuto a minuto en https://www.eldia.com/mercados

El principal temor de Luis Caputo y todo su equipo es que la suba del dólar se convierta en corrida y vaya a testear el techo de la banda cambiaria, algo que obligaría al BCRA a salir a vender reservas, por lo que además de perder dólares diariamente (como lo viene haciendo desde hace semanas) Reconquista 266 quede en una posición todavía más expuesta, que eso asuste a los ahorristas y que por temor resuelvan cancelar la montaña de plazos fijos que están rodando, haciendo un carry trade que en este momento está en zona de duda.

Y justamente para frenar el dólar como sea, Luis Caputo y el titular del BCRA Santiago Bausili resolvieron subir un escalón más el nivel de encajes que deben cumplir los bancos, es decir los pesos que las entidades deben dejar inmovilizados en el BCRA de las cuentas que tienen a la vista. A mediados de julio de este año los encajes estaban en el 30%, a comienzos de agosto los subieron al 40%, hace pocos días los elevaron al 50% y ahora resolvieron elevarlos al 53,5%, lo cual significa que por cada $100 que deposita alguien en una cuenta, el banco se puede quedar únicamente con $46,50, el resto va directamente al Central.

Esta exigencia, que se usa como un baldazo para enfriar al dólar, ahoga la liquidez del sistema y eso determinó que hoy los bancos elevaran un poco más las tasas de interés que pagan por los plazos fijos, para conseguir que la gente no vaya al dólar y deposite pesos en sus cuentes. Así, mientras hay bancos que ya les pagan a ahorristas chicos 54% anual, con el promedio del sistema pagando 45%, para conseguir dinero grande (más de $1.000 millones) las entidades tuvieron que aumentar la denominada tasa Tamar, que aumentó de 78,9 a 79,9% anual, casi cuadruplicando la inflación esperada, generando una montaña de intereses que nadie sabe de dónde saldrá el dinero para ser pagados.

La gran cuestión es que este premio de tasas está logrando su cometido. Ya que a pesar de la sospecha de coimas (que de alguna manera iguala la mala cara de LLA con el kirchnerismo puro y duro), el stock total de depósitos a plazos fijos está volando: en los últimos 40 días el carry trade al límite que están haciendo los que especulan contra la inflación y el dólar hizo subir el stock en $7 billones, al pasar de $57,2 billones hasta un récord de $64,4 billones.

LE PUEDE INTERESAR

El ruido político disparó el riesgo país, pero los dólares bajaron un poco

LE PUEDE INTERESAR

Avanza la causa de las presuntas coimas: allanamientos y peritaje de celulares

Esta decisión de alto riesgo que están tomando Caputo y Bausili, de ahogar por completo de pesos al sistema vino acompañada, bien al estilo de tahúres expertos, con la autorización para que los bancos puedan cumplir los encajes enloquecidos no solo con pesos sino también con títulos públicos, específicamente con títulos que están involucrados con el vencimiento de deuda que debe enfrentar el Tesoro este miércoles, en una movida de ajedrez que va desarmando al mercado, convirtiéndolo en pequeñas piezas de un rompecabezas.

Hasta el viernes de la semana pasada, se venía computando que este miércoles había un vencimiento de títulos en pesos por $13,8 billones, pero con sus habituales conejos de la galera, como de esa deuda 4,7 billones estaban en manos del BCRA, Caputo le canjeó esos papeles a Reconquista 266, entregándole un título que vencerá más adelante. Por lo que el desafío de hoy será de $9,1 billones. Y para conseguir que los bancos renueven el vencimiento, la Secretaría de Finanzas entregó un menú en el que se ofrecen cinco títulos vinculados a tasa en pesos. Y dos letras atadas al dólar. 

Frente a todo eso, la respuesta del mercado fue, además de tasas de interés un poco más altas, un efectivo freno en la suba de casi todos los dólares. Pero el BCRA volvió a perder reservas (se le fueron US$ 261 millones). Los bonos tuvieron una jornada enloquecida, con el volumen más alto de la historia, con participación récord de dos títulos en pesos, superando al habitual bono líder AL30 que siempre está arriba de todo en lo más negociado. Y el cuadro es ciertamente complicado, ya que el riesgo país volvió a subir otras 62 unidades, hasta 829 puntos básicos, es decir el nivel más alto desde el 14 de abril pasado, día en el que Caputo le sacó presión a la olla, abriéndole el cepo cambiario a las personas físicas, evitando que el puchero saltara por el aire. Y, además de tranquilizar al dólar, otra buena del día fue una mejor reacción en la Bolsa local, que luego de caídas de más del 50% en lo que va del año, empezó a recibir apuesta de parte de inversores arriesgados, que piensan que el índice Merval ya empieza a buscar piso en el fondo de un balde.

Ahora, los inversores internacionales tienen los ojos puestos en lo que sucederá en la elección del 7 de septiembre. Se cree que, si el Gobierno empata o pierde por menos de 5 puntos en toda la Provincia con el kirchnerismo, estará preparado para ir a una buena elección de medio término el 26 de octubre próximo. Y lo que divide a los analistas es saber si la diferencia puede ser mayor: si llega a ser superior a 10 puntos todo el escenario se podrá complicar de manera crucial.

Cada vez más inversores están convencidos de que el 16 de septiembre Jerome Powell terminará anunciando una baja de 25 puntos básicos en la tasa base de la Fed, que está en 4,5% anual desde diciembre del año pasado. 

Con esta expectativa, estuvieron flojas las tasas de medio término de EE.UU., pero las tasas más largas subieron: se pagó 3,9% anual a 1 año de plazo, 3,7% anual a 5 años de plazo, 4,2% anual a 10 plazo y 4,9% anual a 30 plazo. Por lo que, en el exterior el dólar subió 0,3% en Brasil y 0,2% en Chile, no cambió en China, pero bajó 0,1% en México, 0,2% contra la libra, 0,3% contra el euro y el yen y 0,5% contra el franco suizo.

Mientras tanto, en el mercado cambiario argentino, con tasas Tamar del 80% y con el dólar oficial a $1.377,12, el BCRA no intervino en el mercado de cambios, pero al final del día la autoridad monetaria perdió reservas por otros US$ 261 millones. Y con eso, el dólar oficial subió $9,14 hasta $1377,12, pero el dólar blue no cambió y siguió a $1.365, el Senebi subió $5,08 hasta $1.378,08, el MEP  bajó $1,95 hasta $1.357 y el contado con liquidación bajó 68 centavos hasta $1.362 pesos. Por lo que la brecha entre el oficial y el blue fue negativa de 1% y la del CCL con el mayorista fue del 0,5%.

En títulos públicos, a la espera de la licitación de este miércoles, se desarrolló un volumen de negocios nunca visos, con bonos que tuvieron una volatilidad extrema, arrancaron muy abajo y luego repuntaron, para terminar con una suba de 62 unidades en el riesgo país, hasta 829 puntos. Pero con una rareza: el AL30 siempre es, lejos, el papel más operado, pero esta vez la letra T13F6 captó el 40% del total de los negocios y la letra T30E6 consiguió el 13% de las operaciones, mientras que el AL30 llegó hasta apenas el 7% del volumen total.

La cada vez mayor seguridad de que la tasa de la Fed irá para abajo alentó otra rueda en verde en la Bolsa de Nueva York, donde hubo suba del 0,3% para el Dow y avance del 0,4% para el S&P y el Nasdaq. Al tiempo que la Bolsa de San Pablo bajó 0,4% y la de México perdió 0,4%.

Y el mercado cambiario local tuvo, por fin, un poco de tranquilidad. Con $117.360 millones operados en acciones y $103.129 millones en Cedears, la Bolsa de Buenos Aires subió 0,6%. Mientras que los ADR argentinos anotaron subas del 1% al 3,4% para TGS, Central Puerto, YPF, Supervielle, Pampa E, Edenor y Telecom, con baja del 1% para Galicia.

Finalmente, en commodities, hubo una baja del 2,2% para el petróleo. Los metales preciosos actuaron mixtos. Los metales básicos estuvieron sostenidos. En Chicago tuvieron una buena rueda tanto el trigo como la soja, mala para el maíz. En Rosario se anotaron buenas mejoras tanto para el maíz, como para el trigo y la soja. Y la particularidad que se sigue extendiendo es la pérdida de valor en las criptomonedas, con otra baja del 1,3% para el Bitcoin con debilidad menor en el resto de los valores de ese panel.

 

Nota de Luis Varela para elecononomista.com.ar

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

En medio de la suba del riesgo país y de las tasas, ajustan aún más el monitoreo del mercado financiero

El ruido político disparó el riesgo país, pero los dólares bajaron un poco

Wall Street cerró en verde, sin resentirse por la ofensiva contra la Reserva Federal

Las presuntas coimas golpearon al mercado
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero

Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve
Últimas noticias de Política y Economía

Martín Menem negó los audios pero admitió vínculos con la firma Suizo Argentina

En medio de la suba del riesgo país y de las tasas, ajustan aún más el monitoreo del mercado financiero

El ruido político disparó el riesgo país, pero los dólares bajaron un poco

Avanza la causa de las presuntas coimas: allanamientos y peritaje de celulares
Espectáculos
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia" 
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood
“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa
La interna de The Police: ex compañeros de Sting lo demandan por millones
Policiales
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
La historia oculta de Furfaro y la casa de Maradona de USD 900 mil
Luz verde al jury, pero la jueza Makintach resiste
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
Un cuadro robado por nazis y la pista argentina
Deportes
Amondarain, el jugador Pincha del momento
El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero
La Reserva busca seguir por la senda del triunfo ante Central Córdoba
Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía
Información General
Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957
Paro de controladores: más de 15.000 pasajeros afectados
La ONU creó un grupo orientador en temas de IA
Bots de IA son inconsistentes al responder sobre suicidio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla