Las presuntas coimas golpearon al mercado

Después de un fin de semana frenético, en el que solamente se habló sobre los audios de las supuestas coimas alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad, que apuntaron contra el círculo áulico del presidente Javier Milei (sobre todo sobre su hermana Karina y sobre Lule Menem, el que la ayudó a armar la estructura de LLA a nivel nacional), el mercado argentino atravesó el último lunes de agosto aturdido, como si le hubieran dado un potente golpe en la mandíbula.

Por supuesto, como la denuncia se inició con una movida de un abogado vinculado a Cristina Fernández, desde una parte del ring dijeron que, como ocurrió en muchas campañas electorales argentinas, que esto se trata de una operación para perjudicar al oficialismo, a menos de dos semanas de la elección bonaerense, para que la gente sienta menos inclinación por votar a favor del Presidente y todo su proyecto de Gobierno. Mientras, irónicamente, desde el mundo K se acusó al Ejecutivo de ser el gobierno más corrupto de la historia, tratando de llevar más agua para su molino.

Mientras todas las miradas estuvieron sobre Comodoro Py, tratando de encontrar alguna verdad entre los que de a poco fueron llegando para declarar o entregar sus celulares (algunos de los cuales no presentaron las claves para que fueran abiertos con facilidad), las consultoras desplegaron todas sus antenas para ver qué impacto puede tener todo esto en las urnas, no solo del 7 de septiembre, sino sobre todo en la del 26 de octubre.

Y como si fuera poco este cisne negro (que ya venía volando desde hace un año, pero fue puesto en el centro del escenario justo en este momento), apareció el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) medido por la Universidad Torcuato Di Tella, y el dato fue lapidario: aún antes de la aparición de este caso de las supuestas coimas, ese indicador sufrió una caída del 13,6% respecto de julio y del 16,5% contra agosto 24.

Y por supuesto, el mercado -que vota siempre antes- mostró el lunes el pulgar claramente hacia abajo -aunque ayer se revirtió, en parte-. Subieron todos los dólares. El Banco Central siguió perdiendo reservas. Los bonos volvieron a perder precio. El riesgo país aumentó nuevamente, tendencia que siguió en la víspera. Y nuevamente, la más perjudicada fue el primer día de la semana la Bolsa de Buenos Aires, que con buen volumen cayó 4%, con un inquietante desplome de hasta 10% en los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street.

Este escenario claramente negativo antecede a un nuevo test complicado para el ministro de Economía Luis Caputo, que ya venía con problemas por la alta tasa de interés y el estancamiento de la economía. Hoy llega un nuevo vencimiento de deuda en pesos, y habrá que ver si el Tesoro tiene que volver a pagar tasas superiores al 70% anual, algo que está empezando a comerle el superávit financiero al Gobierno, que de hecho ya terminó en rojo el mes pasado.

Hasta el viernes se venía computando que este miércoles había un vencimiento de títulos en pesos por $13,8 billones, pero con sus habituales conejos de la galera, como de esa deuda 4,7 billones estaban en el Banco Central, Caputo le canjeó esos papeles a Reconquista 266, entregándole un título que vencerá más adelante. Por lo que el desafío de la fecha será de $9,1 billones (equivalentes a US$ 6.650 millones).

Inversores y bancos tienen la pelota

Lo que los inversores y los bancos decidan ante este vencimiento es crucial, ya que los bancos siguieron pagando un promedio de 45% anual por los plazos fijos de plata chica, pero para conseguir depósitos grandes (por más de $1.000 millones) tuvieron que elevar aún más la denominada tasa Tamar, que pasó del 78,2% anual del viernes a un impagable 79,1% anual del lunes.

Para conseguir que el mercado local siga renovando sus posiciones en títulos, y que los pesos que vencen no se vayan al dólar, la Secretaría de Finanzas entregó un menú en el que se ofrecen cinco títulos vinculados a tasa en pesos. Y dos letras atadas al dólar.

En detalle se ofrece una letra del tesoro nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de septiembre de 2025 (S30S5 - reapertura), una letra del Tesoro nacional capitalizable en pesos con vencimiento 16 de enero de 2026 (S16E6 - reapertura), una letra del Tesoro nacional en pesos a tasa Tamar con vencimiento 16 de enero de 2026 (M16E6 - reapertura), una letra del Tesoro nacional en pesos a tasa Tamar con vencimiento 27 de febrero de 2026 (M27F6 - nueva) y una letra del Tesoro nacional capitalizable en pesos con vencimiento 27 de febrero de 2026 (S27F6 - nueva). Y, además, como instrumentos vinculados al dólar, se presenta una letra del Tesoro nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de septiembre de 2025 (D30S5 - nueva) y una letra del Tesoro nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 16 de enero de 2026 (D16E6 - reapertura).

Este arranque de semana ciertamente pesimista que se vivió en Argentina se encontró también con un día complicado en los mercados externos. El tema que está dominando, no solo a EE.UU. sino a casi todos los países europeos e incluso algunos asiáticos, es que los Bancos Centrales se preparan para bajar sus tasas de interés, ya que sus mercados laborales están flojos, pero sin que los signos de inflación hayan terminado de desaparecer, lo cual plantea riesgo de estanflación o, si las cosas no mejoran, incluso posibilidades de recesión.