Wall Street cerró en verde, sin resentirse por la ofensiva contra la Reserva Federal

La Bolsa de Valores de Nueva York cerró al alza ayer, sin resentirse ante el nuevo ataque del presidente Donald Trump a la independencia del banco central estadounidense (Fed), y a la espera de los resultados trimestrales del gigante Nvidia.
El índice industrial Dow Jones subió un 0,30%, el Nasdaq, principalmente tecnológico, avanzó un 0,44% y el S&P 500, más amplio, creció un 0,41 %. “Parece que el mercado ignora el intento de Donald Trump de destituir” a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, resumió Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities. Primera mujer afroamericana en acceder al prestigioso puesto de gobernadora de la Fed, Cook es acusada por el gobierno de haber mentido para obtener préstamos hipotecarios con tasas más favorables.
Pero el fondo del problema con la Fed es que el mandatario quiere un recorte de las tasas de interés, a lo que el titular del organismo, Jerome Powell, se ha negado hasta ahora. En septiembre podría haber un recorte de tasas y, si paralelamente “la inflación aumenta debido a los aranceles aduaneros, podría haber problemas para el mercado, según expertos. En cuanto a los indicadores, los inversores recibieron favorablemente los pedidos de bienes duraderos, que superaron las expectativas. El viernes se espera la publicación de índice de inflación PCE, el preferido por la Fed.
También se divulgará una segunda estimación del PBI estadounidense para el segundo trimestre mañana jueves.
La bolsa espera con impaciencia los resultados del gigante estadounidense de semiconductores Nvidia, que serán publicados hoy miércoles tras el cierre de Wall Street. La plaza neoyorquina se beneficia desde hace algunos años de un creciente entusiasmo por la inteligencia artificial (IA), y Nvidia es su figura destacada.
“Hay mucho entusiasmo” alrededor del rendimiento de Nvidia, explicó Peter Cardillo. “Esperemos que este entusiasmo esté justificado, de lo contrario esto podría representar otro problema para el mercado”, añadió el analista.
Según el consenso de FactSet, los analistas esperan un salto de más del 50% en los ingresos de la empresa en el segundo trimestre.
