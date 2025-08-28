Escándalo de los audios: el jefe de Gabinete dijo que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo
Escándalo de los audios: el jefe de Gabinete dijo que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Carrió disparó fuerte contra Karina Milei: dijo que es "el personaje más oscuro" del Gobierno
Muerte de un repartidor en La Plata: se confirmó la identidad del joven
VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos
¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo
VIDEO. Jorge Taiana en EL DIA: “El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”
VIDEO. “Siempre estaremos con los jubilados y los trabajadores”
Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis
Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia
Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?
El día en que Martin Luther King dijo “I Have a Dream” y cambió la historia
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Fentanilo mortal: investigan nuevos casos y podría ascender el número de muertos
¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Los duros recuerdos de El Polaco: su papá se emborrachaba y con 8 años lo iba a buscar a las villas
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
Leasing sin complicaciones: de qué trata y cómo son las transferencias automáticas de bienes
¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
Qué se sabe del hombre de 86 años que podaba un árbol y murió desangrado en La Plata
Cambian la fecha del "Brazilian Day" en La Plata por las alertas de lluvia: ¿cuándo se festeja?
Rafael Grossi, el jefe de la OIEA con raíces platenses que aspira a liderar la ONU
De Salta “la Linda” a La Plata, que fue parte de lo que le sacaron
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La operación de compra de activos mediante el leasing se simplificó al reducirse los trámites para la inscripción de rodados, en un trabajo conjunto entre el Estado y la entidad Leasing Argentina. Es un contrato que permite a una empresa o persona utilizar un bien a cambio de pagos periódicos, con la opción de compra del mismo al finalizar el plazo del contrato.
Mediante una disposición de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRNPA) se eliminaron trámites duplicados se redujeron firmas y certificaciones y gastos innecesarios, lo cual genera un beneficio directo para empresas y entidades financieras.
El presidente de Leasing Argentina, Ramiro Baré, destacó: “Se trata de un paso muy importante que mejora la competitividad del instrumento y amplía las posibilidades de acceso al financiamiento”. Es una herramienta de financiación que convierte un gasto en una inversión, ya que permite adquirir el activo utilizando los fondos que genera el propio bien o para facilitar la actualización tecnológica.
En la misma línea, el vicepresidente de la entidad, Nicolás Scioli, afirmó: "Estamos ante una medida que desburocratiza las operaciones de leasing, reduciendo costos, acortando los tiempos, y simplificando un trámite clave para que más empresas accedan a bienes de capital '.
En el leasing los bienes funcionan como garantía. Así, por ejemplo, el banco compra el bien a su nombre por pedido del cliente, lo inscribe con un formulario 08 en un registro automotor y, al finalizar el financiamiento, hasta ahora era necesario presentar un nuevo 08 para transferirlo finalmente al cliente.
Con esta nueva disposición ya no es necesario que las empresas firmen un segundo 08 certificado por escribano para concretar la transferencia.
LE PUEDE INTERESAR
¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo
LE PUEDE INTERESAR
El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas
Esa demora obligaba a bancos y compañías de leasing a seguir administrando patentes, seguros y multas de bienes que ya no les correspondían, y a las empresas a afrontar gestiones adicionales.
La medida resuelve este obstáculo al habilitar la transferencia automática, liberando a los clientes de nuevas gestiones y a las entidades de cargas administrativas que desalentaban a algunas financieras a ofrecer este instrumento.
Este avance es resultado del trabajo conjunto entre Leasing Argentina, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRNPA) e integrantes del equipo económico del Gobierno nacional, encabezado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí