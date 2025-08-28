Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Leasing sin complicaciones: de qué trata y cómo son las transferencias automáticas de bienes

28 de Agosto de 2025 | 09:23

La operación de compra de activos mediante el leasing se simplificó al reducirse los trámites para la inscripción de rodados, en un trabajo conjunto entre el Estado y la entidad Leasing Argentina. Es un contrato que permite a una empresa o persona utilizar un bien a cambio de pagos periódicos, con la opción de compra del mismo al finalizar el plazo del contrato. 

Mediante una disposición de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRNPA) se eliminaron trámites duplicados se redujeron firmas y certificaciones y gastos innecesarios, lo cual genera un beneficio directo para empresas y entidades financieras.

El presidente de Leasing Argentina, Ramiro Baré, destacó: “Se trata de un paso muy importante que mejora la competitividad del instrumento y amplía las posibilidades de acceso al financiamiento”. Es una herramienta de financiación que convierte un gasto en una inversión, ya que permite adquirir el activo utilizando los fondos que genera el propio bien o para facilitar la actualización tecnológica. 

En la misma línea, el vicepresidente de la entidad, Nicolás Scioli, afirmó: "Estamos ante una medida que desburocratiza las operaciones de leasing, reduciendo costos, acortando los tiempos, y simplificando un trámite clave para que más empresas accedan a bienes de capital '.

En el leasing los bienes funcionan como garantía. Así, por ejemplo, el banco compra el bien a su nombre por pedido del cliente, lo inscribe con un formulario 08 en un registro automotor y, al finalizar el financiamiento, hasta ahora era necesario presentar un nuevo 08 para transferirlo finalmente al cliente.

Con esta nueva disposición ya no es necesario que las empresas firmen un segundo 08 certificado por escribano para concretar la transferencia.

Esa demora obligaba a bancos y compañías de leasing a seguir administrando patentes, seguros y multas de bienes que ya no les correspondían, y a las empresas a afrontar gestiones adicionales.

La medida resuelve este obstáculo al habilitar la transferencia automática, liberando a los clientes de nuevas gestiones y a las entidades de cargas administrativas que desalentaban a algunas financieras a ofrecer este instrumento.

Este avance es resultado del trabajo conjunto entre Leasing Argentina, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRNPA) e integrantes del equipo económico del Gobierno nacional, encabezado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

