Policiales

Fentanilo mortal: investigan nuevos casos y podría ascender el número de muertos

Fentanilo mortal: investigan nuevos casos y podría ascender el número de muertos
28 de Agosto de 2025 | 09:35

Escuchar esta nota


Más casos ingresaron al expediente en el que se investigan las muertes por fentanilo contaminado en la Argentina, perteneciente a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., y según confirmaron a la prensa se busca establecer las conexiones.

Mientras continúan las indagatorias contra los imputados y los detenidos siguen tras las rejas, entre ellos Ariel García Furfaro, las autoridades del caso temen que dicha información sobre más casos pueda no esté relacionada con la causa, motivo por el cual se analizan los vínculos y su posible trazabilidad con el opioide adulterado.

Por el momento los investigadores sondean la información recibida para lograr constatar si es certero que se incrementó el número de fallecidos por el fentanilo. Hasta ahora el número de muertes continúa siendo 96.

Cómo siguen las indagatorias en La Plata

La agenda de indagatorias en la causa por el fentanilo contaminado continúa esta semana y seguirá hasta comienzos de septiembre con la declaración de varios de los imputados en los Tribunales de La Plata.

Luego de las testimoniales de los detenidos, entre ellos el dueño de los laboratorios HBL Pharma y Ramallo S.A., Ariel García Furfaro, esta semana continuaron las indagatorias contra los otros imputados de la causa.

El lunes fue el turno de María Victoria García, ingeniera química y Gerenta de Gestión de Calidad en Ramallo, mientras que este martes se esperaba otra testimonial, pero se pidió la postergación de la audiencia.

Conforme a la información que accedió la prensa, completarán la agenda de indagatorias Wilson Pons, Dayana Astudillo, Edgardo Sclafani, Rocío Garay, Adriana Iudica y Eduardo Darchuk.

Pons, ingeniero químico y Jefe de Control de Calidad de Laboratorio Ramallo, declarará este miércoles 27 de agosto frente al juez Ernesto kreplak sobre sus injerencia en el fentanilo adulterado.

El turno de Astudillo, ingeniera electrónica y Jefa de Garantía de Calidad de Laboratorios Ramallo, será el jueves 28 de agosto.

El 1 de septiembre Sclafani, licenciado en química y Gerente de Producción del laboratorio en cuestión, será indagado en la causa donde responderá preguntar acerca de la emisión del registro de fabricación del lote (RFL) para el lote 31.202, en el cual aparece su firma.

Garay, Supervisora de Fisicoquímica-Control de Calidad Laboratorios Ramallo, prestará declaración el martes 2 de septiembre. Se supo que sabía las deficiencias en el lugar.

Acerca de Iudica, ingeniera química y Sub jefa de control de calidad del Laboratorio Ramallo, su testimonial será para el próximo miércoles 3 de septiembre.

Al día siguiente se espera la indagatoria de Darchuk, quien se desempeñaba como Jefe de Producción de SPPV (Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen) en dicho laboratorio.

