A la espera de Estudiantes: así quedó la fase previa de la Copa Libertadores 2026

A la espera de Estudiantes: así quedó la fase previa de la Copa Libertadores 2026
18 de Diciembre de 2025 | 14:46

Este jueves 18 de diciembre se sortearon las fases previas de la Copa Libertadores 2026. El único equipo argentino que disputará esta instancia será Argentinos Juniors, que tendrá un rival ecuatoriano a definirse este domingo.

Las semanas del 19 y 26 de febrero, el contrincante del conjunto dirigido por Nicolás Diez será el perdedor del duelo entre Barcelona y Liga de Quito por la LigaPro. Un empate favorecería a los de Guayaquil, que irían directo a los grupos.

En caso de poder avanzar, el Bicho se medirá en la etapa 3 contra Botafogo o un equipo boliviano, que resta resolverse si será The Strongest o Nacional Potosí, cerca del 4 y 11 de marzo (a confirmar).

Por su posición en el puesto 47 del ránking de Conmebol, Argentinos Juniors definirá la serie como local en el estadio Diego Armando Maradona. El cruce se jugará a ida y vuelta y la revancha se disputará en la cancha del mejor ubicado en la tabla general.

La Fase 2 contará con 16 equipos y no permitirá enfrentamientos entre clubes del mismo país. Los ganadores avanzarán a la Fase 3, última instancia del repechaje, de la que surgirán los cuatro clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde integrarán el Bombo 4.

Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

El ganador de cada partido será nombrado como E1, E2 y E3

Representante de Bolivia vs. Deportivo Táchira (VEN)
Juventud de Las Piedras (URU) vs. Universidad Católica (ECU)
2 de Mayo (PAR) vs. Alianza Lima (PER)

Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

El que triunfe en cada llave será nombrado como C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8, para la fase 3.

E2 vs. Guaraní (PAR)
E1 vs. Deportes Tolima (COL)
E3 vs. Sporting Cristal (PER)
Representante de Ecuador vs. Argentinos Juniors (ARG)
Representante de Bolivia vs. Botafogo (BRA)
Carabobo (VEN) vs. Huachipato(CHI)
O'Higgins (CHI) vs. Bahía (BRA)
Liverpool (URU) vs. Independiente Medellín (COL)

