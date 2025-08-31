Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Temas |MODA EN AUSTRIA

Cada uno de los protagonistas entendió que la elegancia y el compromiso no son opuestos. El desfile en la alfombra roja de un acto benéfico

Salzburgo de gala

La cantante alemana Ute Lemper (derecha) y el presidente de Life+ y organizador de amfAR Salzburgo, Gery Keszler (izquierda) / afp

31 de Agosto de 2025 | 05:13
Edición impresa

La noche en Salzburgo tuvo su momento más deslumbrante cuando la alfombra roja de la primera gala amfAR en Austria recibió a figuras de la cultura, la moda y la filantropía. El ingreso a la histórica Residencia de Salzburgo, en el marco del Festival, fue acompañado por flashes y cámaras que registraron un desfile en el que el glamour se entrelazó con la solidaridad.

Entre los primeros en llegar estuvieron la cantante alemana Ute Lemper, dueña de una elegancia atemporal, y Gery Keszler, presidente de Life+ y organizador del evento, que se mostró orgulloso de haber concretado la llegada de esta gala al país.

La presencia internacional se sintió con fuerza gracias al diseñador libanés Elie Saab junior y su esposa Christina Mourad Saab, que aportaron el sello de la alta costura, mientras que la actriz alemana Iris Berben atrajo todas las miradas con un porte imponente que combinó estilo y compromiso. Desde lo local, la diseñadora austríaca Eva Cavalli reafirmó la impronta de la moda europea, y la violinista Lidia Baich anticipó con su sola presencia lo que luego sería una de las actuaciones más esperadas de la velada, interpretando con el violín Costa de Mozart en el escenario.

El toque aristocrático lo aportó Gloria, princesa viuda de Thurn und Taxis, quien completó una alfombra roja en la que convivieron la tradición, la música y la moda en un mismo espíritu solidario. Más allá de los trajes y las joyas, el desfile fue también una declaración de principios: cada figura que cruzó la entrada de la Residencia de Salzburgo ratificó que la elegancia y la responsabilidad social pueden encontrarse en un mismo gesto. En esta gala, la causa de la investigación contra el SIDA se vistió de gala y encontró en Salzburgo un escenario ideal para brillar.

 

Multimedia

La cantante alemana Ute Lemper (derecha) y el presidente de Life+ y organizador de amfAR Salzburgo, Gery Keszler (izquierda) / afp

El diseñador libanés Elie Saab junior y Christina Mourad Saab / afp

La diseñadora austríaca Eva Cavalli / AFP

La actriz alemana Iris Berben / afp

La socialité alemana Gloria, princesa viuda de Thurn und Taxis / afp

La violinista austríaca Lidia Baich / AFP

