Salzburgo de gala

La noche en Salzburgo tuvo su momento más deslumbrante cuando la alfombra roja de la primera gala amfAR en Austria recibió a figuras de la cultura, la moda y la filantropía. El ingreso a la histórica Residencia de Salzburgo, en el marco del Festival, fue acompañado por flashes y cámaras que registraron un desfile en el que el glamour se entrelazó con la solidaridad.

Entre los primeros en llegar estuvieron la cantante alemana Ute Lemper, dueña de una elegancia atemporal, y Gery Keszler, presidente de Life+ y organizador del evento, que se mostró orgulloso de haber concretado la llegada de esta gala al país.

La presencia internacional se sintió con fuerza gracias al diseñador libanés Elie Saab junior y su esposa Christina Mourad Saab, que aportaron el sello de la alta costura, mientras que la actriz alemana Iris Berben atrajo todas las miradas con un porte imponente que combinó estilo y compromiso. Desde lo local, la diseñadora austríaca Eva Cavalli reafirmó la impronta de la moda europea, y la violinista Lidia Baich anticipó con su sola presencia lo que luego sería una de las actuaciones más esperadas de la velada, interpretando con el violín Costa de Mozart en el escenario.

El toque aristocrático lo aportó Gloria, princesa viuda de Thurn und Taxis, quien completó una alfombra roja en la que convivieron la tradición, la música y la moda en un mismo espíritu solidario. Más allá de los trajes y las joyas, el desfile fue también una declaración de principios: cada figura que cruzó la entrada de la Residencia de Salzburgo ratificó que la elegancia y la responsabilidad social pueden encontrarse en un mismo gesto. En esta gala, la causa de la investigación contra el SIDA se vistió de gala y encontró en Salzburgo un escenario ideal para brillar.