Comenzó la renovación del Parque Saavedra: una por una, todas las obras

Una imagen ilustrativa sobre el aspecto que tendrá el parque / MLP

En el marco del Plan de Recuperación del Espacio Público que lleva adelante la Comuna en espacios emblemáticos de la Ciudad, iniciaron las obras de renovación y reconstrucción del Parque Saavedra.

La primera etapa corresponde a la puesta en valor del predio, enfocada en la parte abierta del parque.

Mejorar la infraestructura, recuperar espacios públicos y revalorizar el patrimonio natural y urbano -con la circulación peatonal y la accesibilidad como prioridad- son los objetivos de la intervención. Asimismo, es una respuesta al reclamo vecinal de abandono de la plaza.

Por las obras, se prevé que al menos durante tres meses el tránsito peatonal quede cerrado. Si bien en una primera instancia se cerró la parte de calle 64 de 12 a 14, el martes se completó el cierre de calle 12 de 64 a 66, y de calle 14 en el mismo tramo.

LAS OBRAS PREVISTAS

Las tareas comprenderán la ejecución del camino central de avenida 66, la construcción de nuevos espacios de estar y el cierre definitivo de la dársena de estacionamiento sobre calle 14.

También, se realizará la puesta en valor del monumento a Saavedra, la construcción de una vereda perimetral y la renovación del sector de juegos infantiles.

Además de poner en valor el patrimonio forestal, se implementará una nueva parquización, se restaurará la pérgola, se renovará el mobiliario urbano y se incorporarán nuevas luminarias.