Gerchunoff presenta en La Plata “La imposible república verdadera”

El reconocido historiador Pablo Gerchunoff presentará el lunes en nuestra ciudad su último libro, “La imposible república verdadera. Argentina 1903-1930”.

Con el auspicio de EL DIA, el profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad de Buenos Aires y diversas instituciones extranjeras, disertará sobre su reciente investigación sobre los los albores de la democracia argentina. La cita es en el hotel Land Plaza, de calle 6 entre 43 y 44, en una convocatoria abierta prevista para las 18:30.

En “La imposible república verdadera”, Gerchunoff aborda el profundo conflicto presente ya en 1912, cuando se sancionó la Ley Saénz Peña, que desembocaría más tarde en el golpe militar del 6 de septiembre de 1930. Historiador económico, Gerchunoff publicó numerosos títulos de amplio reconocimiento.