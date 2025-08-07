Brasil dividido por el arresto de Bolsonaro

Los brasileños se mostraron divididos acerca de la orden de arresto domiciliario contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien está siendo juzgado por la supuesta organización de un complot golpista para permanecer en el cargo. La división podría marcar el tono para las elecciones generales del próximo año.

El Supremo Tribunal de Brasil emitió la orden el lunes, en un caso que ha captado la atención del país incluso cuando enfrenta una guerra comercial con Estados Unidos. Los partidarios del líder de ultraderecha y algunos moderados consideran que el fallo es severo, mientras que los aliados del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quieren pasar de página y dejar el asunto en manos de la Justicia.

Creomar de Souza, analista político en Dharma Political Risk and Strategy, desde Brasilia, dijo que esa podría ser la dinámica para las elecciones del próximo año. “Una es el esfuerzo de los partidarios de Bolsonaro por mantenerse fuertes en la derecha, ya sea presionando por una amnistía en el Congreso o saliendo a la calle”, manifestó. “La segunda es cómo el gobierno de Lula intentará mostrar que el país tiene un gobierno”.

Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal sentó a Bolsonaro en el banquillo por su presunto papel en la trama golpista.