El CEO de Mirgor aseguró que con una reforma laboral tomarían más trabajadores

Mientras la idea de llevar adelante una reforma laboral da vueltas por distintos sectores de la política y la economía, desde una empresa que ya cuenta con 5 mil empleados hicieron saber que de implementarse cambios tomarían aún más personal.

Se trata de Mirgor, una firma que inicialmente se especializó en sistemas de climatización automotriz, fue evolucionando y diversificando y actualmente tiene presencia en manufactura, agroindustria, retail, logística y tecnología,

"La reforma laboral es la llave que necesita la industria argentina en general para salir a competir al mundo, es lo que necesitamos", dijo José Luis Alonso, CEO de Mirgor, en declaraciones a Radio Mitre.

Con presencia en Tierra del Fuego y también en la provincia de Buenos Aires, donde funcionan tres fábricas, Alonso aseguró que si esa modernización es implementada tomarían más trabajadores.

En otro orden, y en referencia a la puesta en funcionamiento del nuevo Régimen simplificado de importación de pequeños envíos del Area Aduanera Especial con origen en Tierra del Fuego, el ejecutivo explicó que los recientes cambios normativos han permitido trasladar una baja de costos al precio de los productos electrónicos. Esto se debe, en parte, a una reducción de aranceles implementada hace aproximadamente un mes y medio.

Además, la nueva medida plantea una plataforma para la venta directa de productos sin impuestos desde Tierra del Fuego. El objetivo es crear un sistema similar al de un courier internacional, pero operado de forma local, eliminando las cargas fiscales duplicadas que se generaban cuando un fabricante vendía a un retail y este, a su vez, al consumidor final.

Consultado sobre el impacto que esta iniciativa tendrá en el bolsillo del consumidor, Alonso detalló que se espera que los productos cuesten entre un 20% y 30% menos que los precios actuales, y que esperan que "el sistema estará operativo este mes y se publicarán distintas promociones atadas a nuevos lanzamientos y productos que ingresan al país”.