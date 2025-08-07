El CEO de Mirgor aseguró que con una reforma laboral tomarían más trabajadores

"Perdimos todas": desde el Gobierno admitieron la derrota en el Congreso y reiteraron que aplicarán el veto
"Perdimos todas": desde el Gobierno admitieron la derrota en el Congreso y reiteraron que aplicarán el veto
Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente
Universitarios de La Plata en pie de guerra: una semana sin clases en la UNLP y se suman los Nodocentes
Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata
Es platense, hincha de Gimnasia y se hizo famoso por crear "reggaeton, rkt y cumbia cristiana"
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes
Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV
Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV
Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Se filtró: escalofriante imagen de Julieta Prandi durante el juicio contra Claudio Contardi
“Hermosa mañana, ¿verdad?”: Francella reveló el origen de la frase elegida para el ninguneo en el mundo del fútbol
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Detuvieron en La Plata a la madre del acusado de un femicidio en Berisso: ¿qué le encontraron?
Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle trabajo a San Cayetano
Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
Jueves fresco y nublado en La Plata: ¿termina con lloviznas?
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este jueves 7 de agosto
La fintech argentina Cocos revoluciona el mundo financiero: compra un banco
Vinculan un ataque a tiros con menores que recuperaron la libertad
WhatsApp planea una actualización que será clave para millones de usuarios
Los números de la suerte del jueves 7 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
También se refirió a la puesta en marcha del sistema que permitirá vender productos electrónicos a menor precio por la quita de impuestos y aranceles
Escuchar esta nota
Mientras la idea de llevar adelante una reforma laboral da vueltas por distintos sectores de la política y la economía, desde una empresa que ya cuenta con 5 mil empleados hicieron saber que de implementarse cambios tomarían aún más personal.
Se trata de Mirgor, una firma que inicialmente se especializó en sistemas de climatización automotriz, fue evolucionando y diversificando y actualmente tiene presencia en manufactura, agroindustria, retail, logística y tecnología,
"La reforma laboral es la llave que necesita la industria argentina en general para salir a competir al mundo, es lo que necesitamos", dijo José Luis Alonso, CEO de Mirgor, en declaraciones a Radio Mitre.
Con presencia en Tierra del Fuego y también en la provincia de Buenos Aires, donde funcionan tres fábricas, Alonso aseguró que si esa modernización es implementada tomarían más trabajadores.
En otro orden, y en referencia a la puesta en funcionamiento del nuevo Régimen simplificado de importación de pequeños envíos del Area Aduanera Especial con origen en Tierra del Fuego, el ejecutivo explicó que los recientes cambios normativos han permitido trasladar una baja de costos al precio de los productos electrónicos. Esto se debe, en parte, a una reducción de aranceles implementada hace aproximadamente un mes y medio.
Además, la nueva medida plantea una plataforma para la venta directa de productos sin impuestos desde Tierra del Fuego. El objetivo es crear un sistema similar al de un courier internacional, pero operado de forma local, eliminando las cargas fiscales duplicadas que se generaban cuando un fabricante vendía a un retail y este, a su vez, al consumidor final.
Consultado sobre el impacto que esta iniciativa tendrá en el bolsillo del consumidor, Alonso detalló que se espera que los productos cuesten entre un 20% y 30% menos que los precios actuales, y que esperan que "el sistema estará operativo este mes y se publicarán distintas promociones atadas a nuevos lanzamientos y productos que ingresan al país”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí