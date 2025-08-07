Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

El CEO de Mirgor aseguró que con una reforma laboral tomarían más trabajadores

También se refirió a la puesta en marcha del sistema que permitirá vender productos electrónicos a menor precio por la quita de impuestos y aranceles

7 de Agosto de 2025 | 08:48

Escuchar esta nota

Mientras la idea de llevar adelante una reforma laboral da vueltas por distintos sectores de la política y la economía, desde una empresa que ya cuenta con 5 mil empleados hicieron saber que de implementarse cambios tomarían aún más personal.

Se trata de Mirgor, una firma que inicialmente se especializó en sistemas de climatización automotriz, fue evolucionando y diversificando y actualmente tiene presencia en manufactura, agroindustria, retail, logística y tecnología,

"La reforma laboral es la llave que necesita la industria argentina en general para salir a competir al mundo, es lo que necesitamos", dijo José Luis Alonso, CEO de Mirgor, en declaraciones a Radio Mitre.

Con presencia en Tierra del Fuego y también en la provincia de Buenos Aires, donde funcionan tres fábricas, Alonso aseguró que si esa modernización es implementada tomarían más trabajadores.

En otro orden, y en referencia a la puesta en funcionamiento del nuevo Régimen simplificado de importación de pequeños envíos del Area Aduanera Especial con origen en Tierra del Fuego, el ejecutivo explicó que los recientes cambios normativos han permitido trasladar una baja de costos al precio de los productos electrónicos. Esto se debe, en parte, a una reducción de aranceles implementada hace aproximadamente un mes y medio.

Además, la nueva medida plantea una plataforma para la venta directa de productos sin impuestos desde Tierra del Fuego. El objetivo es crear un sistema similar al de un courier internacional, pero operado de forma local, eliminando las cargas fiscales duplicadas que se generaban cuando un fabricante vendía a un retail y este, a su vez, al consumidor final.

Consultado sobre el impacto que esta iniciativa tendrá en el bolsillo del consumidor, Alonso detalló que se espera que los productos cuesten entre un 20% y 30% menos que los precios actuales, y que esperan que "el sistema estará operativo este mes y se publicarán distintas promociones atadas a nuevos lanzamientos y productos que ingresan al país”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año

Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
+ Leidas

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes

Palacios a la par porque su venta está frenada

Uno por uno: así votaron los diputados el Financiamiento Universitario, en una noche negra para el Gobierno
Últimas noticias de Política y Economía

"Perdimos todas": desde el Gobierno admitieron la derrota en el Congreso y reiteraron que aplicarán el veto

General Paz: la Provincia licitó obras de agua potable para Loma Verde

Inflación en julio: fuerte suba de frutas y verduras, pero la canasta básica casi no varió

Tandil: denuncian recorte de coberturas en IOMA tras la llegada de la nueva gerenciadora
Deportes
Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol
VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes
Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV
VIDEO. La Reserva goleó al Tomba a domicilio
Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV
Espectáculos
El juicio que condenó a Juan Darthés por Thelma Fardín podría ser anulado por el accionar de un perito
Nuevo escándalo en puerta: Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann, acudió a la Justicia por incumplimiento
Suma millonaria: Marcelo Tinelli intimó a San Lorenzo, reclama una deuda por un contrato firmado durante su gestión
Verónica Lozano destrozó a Graciela Alfano por la suspensión de la nota en Telefe
“Hermosa mañana, ¿verdad?”: Francella reveló el origen de la frase elegida para el ninguneo en el mundo del fútbol             
Policiales
Robaron una escuela y la policía los atrapó en Gorina
Un preso se escapó de una cárcel de La Plata
Detuvieron en La Plata a la madre del acusado de un femicidio en Berisso: ¿qué le encontraron?
Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata
Información General
La fintech argentina Cocos revoluciona el mundo financiero: compra un banco
WhatsApp planea una actualización que será clave para millones de usuarios
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro
Contaminación: Sudamérica, con pocos estudios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla