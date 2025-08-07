"Gracias Rodri, Messi está feliz": la bandera a De Paul que se hizo viral, desde La Plata a Miami

"Perdimos todas": desde el Gobierno admitieron la derrota en el Congreso y reiteraron que aplicarán el veto
"Perdimos todas": desde el Gobierno admitieron la derrota en el Congreso y reiteraron que aplicarán el veto
VIDEO.- San Cayetano moviliza a La Plata: los fieles piden por paz, pan y trabajo en el templo de 44 y 30
Un preso se escapó de una cárcel de La Plata: lo recapturaron
Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año
Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente
VIDEOS. Así fue la sangrienta pelea de barras en el recital de Damas Gratis que terminó con un muerto en Colombia
Es platense, hincha de Gimnasia y se hizo famoso por crear "reggaeton, rkt y cumbia cristiana"
VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes
Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV
Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Detuvieron en La Plata a la madre del acusado de un femicidio en Berisso: ¿qué le encontraron?
Universitarios de La Plata en pie de guerra: una semana sin clases en la UNLP y se suman los Nodocentes
Orgullo: los expertos de La Plata que siguen de cerca una rara epilepsia y realizan monitoreo gratuito
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Se filtró: escalofriante imagen de Julieta Prandi durante el juicio contra Claudio Contardi
“Hermosa mañana, ¿verdad?”: Francella reveló el origen de la frase elegida para el ninguneo en el mundo del fútbol
Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol
Los corralones, a media asta: no repuntan las ventas y echan personal
Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
Jueves fresco y nublado en La Plata: ¿termina con lloviznas?
La feria de la Asociación Civil de Arana que funciona hace 15 años y ofrece los mejores productos a los vecinos
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este jueves 7 de agosto
La fintech argentina Cocos revoluciona el mundo financiero: compra un banco
Suma millonaria: Marcelo Tinelli intimó a San Lorenzo, reclama una deuda por un contrato firmado durante su gestión
El juicio que condenó a Juan Darthés por Thelma Fardín podría ser anulado por el accionar de un perito
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sergio Pomares
spomares@eldia.com
Escuchar esta nota
En un viaje planeado para descansar y disfrutar del verano estadounidense, Roberto, dueño de una agencia de autos de La Plata, y su esposa jamás imaginaron que terminarían en el centro de una movida viral que mezcla fútbol, amor y locura bien argentina. Lo que empezó como una escapada a Miami se transformó en una misión con un objetivo claro: el gesto de dos platenses de agradecerle a Rodrigo De Paul por elegir seguir jugando junto a Lionel Messi, ahora en el Inter de Miami.
"Justo nos enteramos que Rodrigo (De Paul) jugaba y nosotros íbamos a estar acá. Viste que todos queremos ser Rodrigo y hacer feliz y cuidar a Messi", cuenta Roberto con una sonrisa que traspasa la pantalla, en diálogo exclusivo con El Día desde Miami.
Con ese espíritu nació la idea: “Con mi señora dijimos ‘Le tenemos que hacer una bandera dándole las gracias’. Así que pusimos manos a la obra”, relata entre risas. Y así, en una bandera argentina, el ingenio argento a flor de piel, armaron una bandera que decía “Gracias Rodri, Messi está feliz”. Lo que no esperaban era lo que vendría después.
“Subimos la foto a nuestras redes, y de golpe empezaron a compartirla. Varios medios nacionales la levantaron y, para colmo, justo "El Motorcito" hizo un gol ese día y Messi sonrió al ver la bandera. ¡No lo podíamos creer!”, dice todavía sorprendido.
La bandera flameó en las tribunas del Chase Stadium durante el partido del Inter Miami, para el cotejo que terminó 3-1 ante Pumas por la Leagues Cup. Entre la emoción del gol de De Paul y el gesto cómplice de Messi, el mensaje llegó lejos.
“Estamos tratando de llegar a ellos”, admite Rober, con la esperanza intacta. “Una foto, una firma, lo que se pueda". No buscan fama, solo agradecerles de corazón por lo que hacen por el fútbol argentino y por hacerlos tan felices.
Y quién sabe… tal vez en estos días ambos consigan esa foto soñada. Pero pase lo que pase, ya ganó el corazón de miles.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí