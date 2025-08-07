"Gracias Rodri, Messi está feliz": la bandera a De Paul que se hizo viral, desde La Plata a Miami

En un viaje planeado para descansar y disfrutar del verano estadounidense, Roberto, dueño de una agencia de autos de La Plata, y su esposa jamás imaginaron que terminarían en el centro de una movida viral que mezcla fútbol, amor y locura bien argentina. Lo que empezó como una escapada a Miami se transformó en una misión con un objetivo claro: el gesto de dos platenses de agradecerle a Rodrigo De Paul por elegir seguir jugando junto a Lionel Messi, ahora en el Inter de Miami.

"Justo nos enteramos que Rodrigo (De Paul) jugaba y nosotros íbamos a estar acá. Viste que todos queremos ser Rodrigo y hacer feliz y cuidar a Messi", cuenta Roberto con una sonrisa que traspasa la pantalla, en diálogo exclusivo con El Día desde Miami.

Con ese espíritu nació la idea: “Con mi señora dijimos ‘Le tenemos que hacer una bandera dándole las gracias’. Así que pusimos manos a la obra”, relata entre risas. Y así, en una bandera argentina, el ingenio argento a flor de piel, armaron una bandera que decía “Gracias Rodri, Messi está feliz”. Lo que no esperaban era lo que vendría después.

“Subimos la foto a nuestras redes, y de golpe empezaron a compartirla. Varios medios nacionales la levantaron y, para colmo, justo "El Motorcito" hizo un gol ese día y Messi sonrió al ver la bandera. ¡No lo podíamos creer!”, dice todavía sorprendido.

La bandera flameó en las tribunas del Chase Stadium durante el partido del Inter Miami, para el cotejo que terminó 3-1 ante Pumas por la Leagues Cup. Entre la emoción del gol de De Paul y el gesto cómplice de Messi, el mensaje llegó lejos.

“Estamos tratando de llegar a ellos”, admite Rober, con la esperanza intacta. “Una foto, una firma, lo que se pueda". No buscan fama, solo agradecerles de corazón por lo que hacen por el fútbol argentino y por hacerlos tan felices.

Y quién sabe… tal vez en estos días ambos consigan esa foto soñada. Pero pase lo que pase, ya ganó el corazón de miles.