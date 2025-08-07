Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |Durante el partido de Inter - Pumas

"Gracias Rodri, Messi está feliz": la bandera a De Paul que se hizo viral, desde La Plata a Miami

"Gracias Rodri, Messi está feliz": la bandera a De Paul que se hizo viral, desde La Plata a Miami

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

7 de Agosto de 2025 | 10:13

Escuchar esta nota

En un viaje planeado para descansar y disfrutar del verano estadounidense, Roberto, dueño de una agencia de autos de La Plata, y su esposa jamás imaginaron que terminarían en el centro de una movida viral que mezcla fútbol, amor y locura bien argentina. Lo que empezó como una escapada a Miami se transformó en una misión con un objetivo claro: el gesto de dos platenses de agradecerle a Rodrigo De Paul por elegir seguir jugando junto a Lionel Messi, ahora en el Inter de Miami.

"Justo nos enteramos que Rodrigo (De Paul) jugaba y nosotros íbamos a estar acá. Viste que todos queremos ser Rodrigo y hacer feliz y cuidar a Messi", cuenta Roberto con una sonrisa que traspasa la pantalla, en diálogo exclusivo con El Día desde Miami.

Con ese espíritu nació la idea: “Con mi señora dijimos ‘Le tenemos que hacer una bandera dándole las gracias’. Así que pusimos manos a la obra”, relata entre risas. Y así, en una bandera argentina, el ingenio argento a flor de piel, armaron una bandera que decía “Gracias Rodri, Messi está feliz”. Lo que no esperaban era lo que vendría después.

“Subimos la foto a nuestras redes, y de golpe empezaron a compartirla. Varios medios nacionales la levantaron y, para colmo, justo "El Motorcito" hizo un gol ese día y Messi sonrió al ver la bandera. ¡No lo podíamos creer!”, dice todavía sorprendido.

La bandera flameó en las tribunas del Chase Stadium durante el partido del Inter Miami, para el cotejo que terminó 3-1 ante Pumas por la Leagues Cup. Entre la emoción del gol de De Paul y el gesto cómplice de Messi, el mensaje llegó lejos. 

“Estamos tratando de llegar a ellos”, admite Rober, con la esperanza intacta. “Una foto, una firma, lo que se pueda". No buscan fama, solo agradecerles de corazón por lo que hacen por el fútbol argentino y por hacerlos tan felices.

Y quién sabe… tal vez en estos días ambos consigan esa foto soñada. Pero pase lo que pase, ya ganó el corazón de miles.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año

Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
+ Leidas

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes

Palacios a la par porque su venta está frenada

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado
Últimas noticias de Deportes

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

VIDEO. La Reserva goleó al Tomba a domicilio
La Ciudad
VIDEO. ¡Insólito! Un zorro suelto atravesó el centro de La Plata y terminó en el patio de la Legislatura bonaerense
La feria de la Asociación Civil de Arana que funciona hace 15 años y ofrece los mejores productos a los vecinos 
Orgullo: los expertos de La Plata que siguen de cerca una rara epilepsia y realizan monitoreo gratuito
Tres zonas de Abasto ya tienen asfalto nuevo
VIDEO.- San Cayetano moviliza a La Plata: los fieles piden por paz, pan y trabajo en el templo de 44 y 30
Espectáculos
VIDEOS. Así fue la sangrienta pelea de barras en el recital de Damas Gratis que terminó con un muerto en Colombia
El juicio que condenó a Juan Darthés por Thelma Fardín podría ser anulado por el accionar de un perito
Nuevo escándalo en puerta: Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann, acudió a la Justicia por incumplimiento
Suma millonaria: Marcelo Tinelli intimó a San Lorenzo, reclama una deuda por un contrato firmado durante su gestión
Verónica Lozano destrozó a Graciela Alfano por la suspensión de la nota en Telefe
Policiales
Robaron una escuela y la policía los atrapó en Gorina
Un preso se escapó de una cárcel de La Plata: lo recapturaron
Detuvieron en La Plata a la madre del acusado de un femicidio en Berisso: ¿qué le encontraron?
Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata
Política y Economía
"Perdimos todas": desde el Gobierno admitieron la derrota en el Congreso y reiteraron que aplicarán el veto
General Paz: la Provincia licitó obras de agua potable para Loma Verde
Inflación en julio: fuerte suba de frutas y verduras, pero la canasta básica casi no varió
Tandil: denuncian recorte de coberturas en IOMA tras la llegada de la nueva gerenciadora
El CEO de Mirgor aseguró que con una reforma laboral tomarían más trabajadores

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla