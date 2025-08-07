Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos

VIDEOS. Así fue la sangrienta pelea de barras en el recital de Damas Gratis que terminó con un muerto en Colombia

7 de Agosto de 2025 | 10:44

Escuchar esta nota

Un muerto y al menos cinco heridos fue el saldo de un enfrentamiento entre barras de fútbol dentro del Movistar Arena de Bogotá donde iba a actuar la banda liderada por Pablo Lescano, Damas Gratis, informaron medios de Colombia.

El caos comenzó cuando barras de distintos clubes de fútbol comenzaron a discutir en las tribunas y en cuestión de minutos, la discusión derivó en una feroz batalla campal, que incluyó lanzamiento de objetos contundentes, peleas a palazos e incluso con armas blancas.

El show fue suspendido por motivos de seguridad y la administración del Movistar Arena se expresó a través de un comunicado: “Lamentamos lo sucedido. Suspendimos el evento para proteger a los asistentes y colaboradores”.

El estadio tuvo que ser evacuado para permitir la intervención de las autoridades y garantizar el bienestar general, de acuerdo con otro párrafo de la nota difundida a la prensa.

Fue la Policía Metropolitana de Bogotá la que informó que la seguridad interna fue “desbordada por el mal comportamiento de los asistentes”. A raíz de esto, tuvo que ingresar la Policía Nacional para poner orden, controlar la situación y hacer que todas las personas abandonen el recinto para evitar más incidentes entre los fanáticos de los clubes Independiente Santa Fe y Millonarios.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que una persona murió en las afueras del lugar, presuntamente atropellada, aunque advirtió que la causa exacta será investigada.

LE PUEDE INTERESAR

El juicio que condenó a Juan Darthés por Thelma Fardín podría ser anulado por el accionar de un perito

LE PUEDE INTERESAR

Nuevo escándalo en puerta: Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann, acudió a la Justicia por incumplimiento

“Estos hechos violentos son absolutamente repudiables. La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, expresó a través de redes sociales.

“Tenemos el reporte de cinco personas heridas con armas cortopunzantes que están siendo atendidas en centros hospitalarios”, indicó la Policía Metropolitana en su comunicado oficial.

El alcalde convocó a una reunión con los promotores del evento, autoridades del establecimiento y representantes policiales para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

No se informó acerca de detenciones pero sí trascendió que los incidentes continuaron fuera del recinto donde iba a actuar la banda del mencionado músico argentino. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año

Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
+ Leidas

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes

Palacios a la par porque su venta está frenada

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado
Últimas noticias de Espectáculos

El juicio que condenó a Juan Darthés por Thelma Fardín podría ser anulado por el accionar de un perito

Nuevo escándalo en puerta: Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann, acudió a la Justicia por incumplimiento

Suma millonaria: Marcelo Tinelli intimó a San Lorenzo, reclama una deuda por un contrato firmado durante su gestión

Verónica Lozano destrozó a Graciela Alfano por la suspensión de la nota en Telefe
La Ciudad
La feria de la Asociación Civil de Arana que funciona hace 15 años y ofrece los mejores productos a los vecinos 
Orgullo: los expertos de La Plata que siguen de cerca una rara epilepsia y realizan monitoreo gratuito
Tres zonas de Abasto ya tienen asfalto nuevo
VIDEO.- San Cayetano moviliza a La Plata: los fieles piden por paz, pan y trabajo en el templo de 44 y 30
Universitarios de La Plata en pie de guerra: una semana sin clases en la UNLP y se suman los Nodocentes
Deportes
"Gracias Rodri, Messi está feliz": la bandera a De Paul que se hizo viral, desde La Plata a Miami
Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol
VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes
Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV
VIDEO. La Reserva goleó al Tomba a domicilio
Policiales
Robaron una escuela y la policía los atrapó en Gorina
Un preso se escapó de una cárcel de La Plata: lo recapturaron
Detuvieron en La Plata a la madre del acusado de un femicidio en Berisso: ¿qué le encontraron?
Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata
Información General
La fintech argentina Cocos revoluciona el mundo financiero: compra un banco
WhatsApp planea una actualización que será clave para millones de usuarios
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro
Contaminación: Sudamérica, con pocos estudios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla