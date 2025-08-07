VIDEOS. Así fue la sangrienta pelea de barras en el recital de Damas Gratis que terminó con un muerto en Colombia

"Perdimos todas": desde el Gobierno admitieron la derrota en el Congreso y reiteraron que aplicarán el veto
Un muerto y al menos cinco heridos fue el saldo de un enfrentamiento entre barras de fútbol dentro del Movistar Arena de Bogotá donde iba a actuar la banda liderada por Pablo Lescano, Damas Gratis, informaron medios de Colombia.
El caos comenzó cuando barras de distintos clubes de fútbol comenzaron a discutir en las tribunas y en cuestión de minutos, la discusión derivó en una feroz batalla campal, que incluyó lanzamiento de objetos contundentes, peleas a palazos e incluso con armas blancas.
El show fue suspendido por motivos de seguridad y la administración del Movistar Arena se expresó a través de un comunicado: “Lamentamos lo sucedido. Suspendimos el evento para proteger a los asistentes y colaboradores”.
El estadio tuvo que ser evacuado para permitir la intervención de las autoridades y garantizar el bienestar general, de acuerdo con otro párrafo de la nota difundida a la prensa.
Fue la Policía Metropolitana de Bogotá la que informó que la seguridad interna fue “desbordada por el mal comportamiento de los asistentes”. A raíz de esto, tuvo que ingresar la Policía Nacional para poner orden, controlar la situación y hacer que todas las personas abandonen el recinto para evitar más incidentes entre los fanáticos de los clubes Independiente Santa Fe y Millonarios.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que una persona murió en las afueras del lugar, presuntamente atropellada, aunque advirtió que la causa exacta será investigada.
“Estos hechos violentos son absolutamente repudiables. La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, expresó a través de redes sociales.
“Tenemos el reporte de cinco personas heridas con armas cortopunzantes que están siendo atendidas en centros hospitalarios”, indicó la Policía Metropolitana en su comunicado oficial.
El alcalde convocó a una reunión con los promotores del evento, autoridades del establecimiento y representantes policiales para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
No se informó acerca de detenciones pero sí trascendió que los incidentes continuaron fuera del recinto donde iba a actuar la banda del mencionado músico argentino.
