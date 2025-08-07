Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

La feria de la Asociación Civil de Arana que funciona hace 15 años y ofrece los mejores productos a los vecinos 

En la feria los vecinos podrán encontrar frutas, verduras y plantas. Además, se sumaron nuevos puestos de carteras, venta de zapatos y bazar 

7 de Agosto de 2025 | 10:29

Escuchar esta nota

La Asociación Civil de Arana funciona hace más de 15 años y todos los sábados desde temprano ofrece los mejores productos locales en el predio ubicado en la calle 131 entre 636 y 637, en la localidad de Arana. EL DÍA habló en exclusiva con su presidenta, donde nos contó un poco de su historia, que días funcionan y que ofrecen a toda la comunidad en la actualidad. 

En una entrevista con este medio, la presidenta de la Asociación Civil de Arana, Carina Miquilini, comentó: "La feria la armamos hace 15 años con la idea de mostrar los productos locales de la zona y armamos una ONG. Se pidió los terrenos de la vía del ferrocarril que comenzó con gacebos, luego chapas y hoy tenemos una estructura de 54 metros de largo grande armada. Hoy por suerte no nos mojamos los días de lluvia y con todos los puesteros vamos a juntar plata para poder hacer el piso". 

En tanto, la feria se realiza todos los sábados del mes de 8 a 14horas en la calle 131 entre 636 y 637, en la localidad de Arana. 

Por otro lado, Carina, también expresó: "Cada 15 días realizamos un sorteo donde el mismo día se le entrega a los clientes un número y a las 11hs hay un cambio de horario donde realizamos el sorteo. Todos los puesteros ponemos un artículo en dos cajas. Somos todos productores locales de Arana, Ignacio Correas y Villa Parque Sicardi", dijo a este medio Miquelini. 

Cabe resaltar que en total funcionan 17 puestos entre 8 dedicados a la venta de verduras, 1 artículos de limpieza, 1 puesto de blanco, 1 puesto de ropa, 1 puesto de artículos bazar, 1 puesto de zapatillas, 1 puesto de plantas, 1 puesto de mochilas y carteras y por último, un puesto de especies, miel, yuyos. 

Por último, para poder sumarse a la comunidad podrán comunicarse al celular de la referente Carina 2214634371 o para más información podrán comunicarse vía redes sociales: Facebook: Asociación Civil Arana o al Instagram: @asociacion_civil_arana .

 

 

 

 

