Está abierta la convocatoria para el certamen del cuento corto gauchesco

La Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita a participar de su “20° Certamen de Cuento Corto Gauchesco 2025”. Los trabajos se podrán presentar o remitir hasta el día 5 de septiembre de 2025 a la sede social provisoria situada en la calle 49 Nº 206 entre 122 y 123, El Dique I, CP 1925, Ensenada. También podrán enviarse en forma digital al correo electrónico institucional: aaescritorestradicionalistas@yahoo.com.ar

Para consultar las bases del certamen y/o aclaración al respecto, comunicarse al teléfono 0221 4240514, al celular 0221 5220016 o al correo electrónico citado.