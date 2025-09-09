La polémica del "cag... en un balde": qué dicen las cifras oficiales de viviendas con inodoros y agua

En medio de los análisis por la dura derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, datos oficiales del INDEC desmienten uno de los mitos más utilizados por el oficialismo para criticar al peronismo bonaerense: el de "votar para hacer caca en baldes". Según el Censo 2022, casi 9 de cada 10 bonaerenses (el 89,5%) tienen baño con inodoro con arrastre de agua.

El dato fue recordado por el periodista Javier Slucki "a propósito de las reflexiones de algunos dirigentes y colegas". Según supo Noticias Argentinas, el mito del "balde" es una hipérbole utilizada frecuentemente para describir la pobreza en el Conurbano, pero las cifras oficiales del censo muestran una realidad sanitaria muy diferente.

Los datos del Censo 2022

La tabla de "Condiciones habitacionales" del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, publicado por el INDEC, detalla la situación en la provincia:

Total Provincia de Buenos Aires: El 89,5% de las viviendas particulares ocupadas tiene "baño con inodoro con arrastre de agua".

24 partidos del Gran Buenos Aires: En el Conurbano, la cifra es levemente menor pero igualmente contundente: 87,4%.

Resto de la Provincia: En el interior bonaerense, el acceso a este servicio es aún mayor, llegando al 92,6%.

El informe del INDEC también detalla que el 87,4% de los hogares bonaerenses tiene agua por red pública y el 91,3% cuenta con al menos un celular con conexión a internet en la vivienda.