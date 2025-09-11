Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Información General

"No somos criminales, fuimos por el sueño americano": así fue la llegada de los argentinos deportados por Trump

Esta madrugada arribó el avión que trajo al primer grupo

"No somos criminales, fuimos por el sueño americano": así fue la llegada de los argentinos deportados por Trump
11 de Septiembre de 2025 | 07:30

Escuchar esta nota

El vuelo rentado por el Gobierno de Estados Unidos aterrizó en Ezeiza a las 3:19hs. de la madrugada. Un grupo de personas aguardaba en el sector de arribos, pero nadie aparecía. Una hora después supieron que debían ir a la terminal privada del aeropuerto. Allí, a medida que la puerta se abría salía alguien vestido de gris y una bolsa blanca en la mano con algunas pertenencias. Así fue la llegada de los 10 argentinos deportados por la administración Trump, tras el endurecimiento de su política inmigratoria.

"Luciana", "Marcos", "Mario" eran algunos de los nombres que se oían gritar en una madrugada fresca en la que los sentimientos y emociones fácilmente se dejaban ver en los rostros de los familiares que aguardaban con abrazos contenidos, listos para dar.

Luciana es Luciana Lorena Lopresti. Según publica La Nación, su madre contó que contaba con la documentación que acreditaba que ya era ciudadana estadounidense. Sin embargo, estuvo tres meses detenida acusada de agresión, fue puesta bajo custodia y es una de los 10 argentinos que hoy regresaron al país deportados por la administración republicana.

También hubo detenciones por vencimiento de la visa, ingresos irregulares al país y también antecedentes judiciales por distintos causas.

El "Marcos" que se oía era Marcos Ontivero. En declaraciones a La Nación, dejó en claro que "no somos criminales, quiero que lo sepan. No matamos, no violamos, solamente fuimos por el sueño americano". En su mano llevaba lo poco que le había quedado, entre lo que no estaba su teléfono celular que había perdido mientras intentaba escapar de la policía. Su esposa y su hija viven en México y él ahora está en Argentina.

Otro de los testimonios fue el de Maximiliano García, en Estados Unidos desde 2001 y, según le dijo a La Nación, con un permiso de trabajo vigente hasta 2030 y una solicitud familiar en trámite en base a su hija, nacida en Estados Unidos. Pero el 21 de agosto fue detenido cuando se presentó en una oficina de migraciones en el estado de Florida.

LE PUEDE INTERESAR

ANMAT prohibió la venta de una marca de queso, un suplemento dietario y productos de uso médico

LE PUEDE INTERESAR

Llega al país el primer avión con argentinos deportados por Estados Unidos

"Jamás me notificaron, yo trabajaba, tenía seguro social, tenía a mi familia", contó. "Este gobierno actual, esta gestión de Trump, es como una página negra dentro de la historia de Estados Unidos. Para ellos nosotros somos criminales", relata, mientras que "con la administración anterior no pasaba y tener un hijo ciudadano pesaba más que un antecedente. Ahora es lo contrario, es un ensañamiento".

La llegada del vuelo de la empresa Omni Air International fue en medio de un hermetismo casi absoluto. Los familiares fueron avisados, nadie más. El avión que había partido desde Lousiana, que había hecho escalas en Colombia y Brasil y que ahora ya estaba en Argentina, dejaría una huella imborrable en los familiares que aguardaban desde hacía rato sin mucha información y, en especial, en quienes fueron expulsados en el inicio de esta deportación masiva lanzada por el presidente Donald Trump.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Esta madrugada llegó el avión con los argentinos deportados por Donald Trump: uno por uno, quiénes son

En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei

VIDEO. Cómo juega Flamengo: “Sale a presionar pero luego no lo mantiene”

Palacios y su mensaje para generar conciencia
Últimas noticias de Información General

ANMAT prohibió la venta de una marca de queso, un suplemento dietario y productos de uso médico

Llega al país el primer avión con argentinos deportados por Estados Unidos

Registros Automotores: la Justicia respaldó el reclamo de Provincia y ratificó su potestad tributaria

Robado por nazis: encuentran un Stradivarius valuado en más de 8,5 millones de euros

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla