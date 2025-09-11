"No somos criminales, fuimos por el sueño americano": así fue la llegada de los argentinos deportados por Trump

El vuelo rentado por el Gobierno de Estados Unidos aterrizó en Ezeiza a las 3:19hs. de la madrugada. Un grupo de personas aguardaba en el sector de arribos, pero nadie aparecía. Una hora después supieron que debían ir a la terminal privada del aeropuerto. Allí, a medida que la puerta se abría salía alguien vestido de gris y una bolsa blanca en la mano con algunas pertenencias. Así fue la llegada de los 10 argentinos deportados por la administración Trump, tras el endurecimiento de su política inmigratoria.

"Luciana", "Marcos", "Mario" eran algunos de los nombres que se oían gritar en una madrugada fresca en la que los sentimientos y emociones fácilmente se dejaban ver en los rostros de los familiares que aguardaban con abrazos contenidos, listos para dar.

Luciana es Luciana Lorena Lopresti. Según publica La Nación, su madre contó que contaba con la documentación que acreditaba que ya era ciudadana estadounidense. Sin embargo, estuvo tres meses detenida acusada de agresión, fue puesta bajo custodia y es una de los 10 argentinos que hoy regresaron al país deportados por la administración republicana.

También hubo detenciones por vencimiento de la visa, ingresos irregulares al país y también antecedentes judiciales por distintos causas.

El "Marcos" que se oía era Marcos Ontivero. En declaraciones a La Nación, dejó en claro que "no somos criminales, quiero que lo sepan. No matamos, no violamos, solamente fuimos por el sueño americano". En su mano llevaba lo poco que le había quedado, entre lo que no estaba su teléfono celular que había perdido mientras intentaba escapar de la policía. Su esposa y su hija viven en México y él ahora está en Argentina.

Otro de los testimonios fue el de Maximiliano García, en Estados Unidos desde 2001 y, según le dijo a La Nación, con un permiso de trabajo vigente hasta 2030 y una solicitud familiar en trámite en base a su hija, nacida en Estados Unidos. Pero el 21 de agosto fue detenido cuando se presentó en una oficina de migraciones en el estado de Florida.

"Jamás me notificaron, yo trabajaba, tenía seguro social, tenía a mi familia", contó. "Este gobierno actual, esta gestión de Trump, es como una página negra dentro de la historia de Estados Unidos. Para ellos nosotros somos criminales", relata, mientras que "con la administración anterior no pasaba y tener un hijo ciudadano pesaba más que un antecedente. Ahora es lo contrario, es un ensañamiento".

La llegada del vuelo de la empresa Omni Air International fue en medio de un hermetismo casi absoluto. Los familiares fueron avisados, nadie más. El avión que había partido desde Lousiana, que había hecho escalas en Colombia y Brasil y que ahora ya estaba en Argentina, dejaría una huella imborrable en los familiares que aguardaban desde hacía rato sin mucha información y, en especial, en quienes fueron expulsados en el inicio de esta deportación masiva lanzada por el presidente Donald Trump.