Orfila ultima detalles para recibir a Unión en el Bosque

Gimnasia ultima los detalles para recibir a Unión de Santa Fe este domingo en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Por su parte, el plantel entrenó ayer en el predio de Abasto, en donde el DT comenzó a diagramar la estructura inicial del equipo. Además, se realizaron trabajos con pelota y ensayos futbolísticos. En este sentido, Alejandro Orfila mantiene una duda en el sector ofensivo, entre Norberto Briasco y Jan Hurtado. Uno de los dos acompañará a Marcelo Torres en la delantera.

En cuanto a los demás sectores del campo de juego, la idea es mantener la base, con la que logró derrotar en la fecha anterior a Atlético Tucumán en el Bosque.

De esta forma, el plantel regresará hoy a los entrenamientos, y contará con la última práctica de mañana, donde el uruguayo junto a su cuerpo técnico buscarán finiquitar los preparativos para la tarde del domingo.