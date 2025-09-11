Ante la aparición de Evangelina Anderson: qué hizo y cómo fue la reacción de la esposa de Leandro Paredes 

Luego de que se revelara que Evangelina Anderson mantenía un vínculo con un hombre casado y con hijos, trascendió que el nombre del involucrado sería el futbolista Leandro Paredes.

A partir de ese momento, todos los medios comenzaron a replicar la noticia, que Anderson negó rotundamente.

Pero, al tratarse de una persona casada desde hace años con Camila Galante y padre de tres hijos, la atención también se centró en la reacción de su familia.

Así, en su regreso a los entrenamientos de Boca Juniors tras las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el mediocampista de la Selección Argentina recibió un mensaje de Galante que parece sugerir que la situación no afectó en lo más mínimo su vínculo. Dos emojis de caritas con corazones acompañaron la publicación, hablando por sí solos.

Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, tanto los protagonistas como la familia del campeón del mundo parecen priorizar la tranquilidad, dejando que los hechos se aclaren con el tiempo.

Finalmente, recordemos que, Evangelina Anderson negó de manera rotunda cualquier romance con Leandro Paredes: "¡Dios mío, qué mal está la gente! Estoy con mi familia de vacaciones, estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien qué dijo, pero estoy soltera", señaló Anderson.