Desde el Gobierno insisten en "que sin dudas cometimos errores" aunque ratifican que "no vamos a modificar el rumbo"
Desde el Gobierno insisten en "que sin dudas cometimos errores" aunque ratifican que "no vamos a modificar el rumbo"
En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario
"No somos criminales, fuimos por el sueño americano": así fue la llegada de los argentinos deportados por Trump
Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro
Ante la aparición de Evangelina Anderson: qué hizo y cómo fue la reacción de la esposa de Leandro Paredes
Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios
¿Qué se sabe del tiroteo fatal de Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA?
Un ranking ubica a La Plata entre las ciudades en donde más se come milanesas
Gimnasia piensa en Unión: Briasco se perfila para ser titular por Hurtado
VIDEO. Cómo juega Flamengo: “Sale a presionar pero luego no lo mantiene”
Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa
Escándalo en el Caribe: un pasajero saltó de un crucero para evitar pagar una deuda millonaria en el casino
Esta madrugada llegó el avión con los argentinos deportados por Donald Trump: uno por uno, quiénes son
Atentado a las Torres Gemelas, a 24 años de la tragedia que cambió todo: 5 historias que aún conmueven
La primavera ya se instala en La Plata: jueves con sol radiante y máxima de 22ºC
Feriado por el Día del Empleado de Comercio: cuándo cae, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este jueves 11 de septiembre
VIDEO. Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela
Se conmemora en La Plata y el país el Día del Maestro: la imponente figura de Sarmiento
Gestos ambiguos ponen en duda el diálogo con los gobernadores
Este sábado se realizará la III Fiesta del Alcaucil en Los Hornos
El dueño de Oracle destrona a Musk: es el más rico del mundo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Luego de que se revelara que Evangelina Anderson mantenía un vínculo con un hombre casado y con hijos, trascendió que el nombre del involucrado sería el futbolista Leandro Paredes.
A partir de ese momento, todos los medios comenzaron a replicar la noticia, que Anderson negó rotundamente.
Pero, al tratarse de una persona casada desde hace años con Camila Galante y padre de tres hijos, la atención también se centró en la reacción de su familia.
Así, en su regreso a los entrenamientos de Boca Juniors tras las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el mediocampista de la Selección Argentina recibió un mensaje de Galante que parece sugerir que la situación no afectó en lo más mínimo su vínculo. Dos emojis de caritas con corazones acompañaron la publicación, hablando por sí solos.
Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, tanto los protagonistas como la familia del campeón del mundo parecen priorizar la tranquilidad, dejando que los hechos se aclaren con el tiempo.
Finalmente, recordemos que, Evangelina Anderson negó de manera rotunda cualquier romance con Leandro Paredes: "¡Dios mío, qué mal está la gente! Estoy con mi familia de vacaciones, estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien qué dijo, pero estoy soltera", señaló Anderson.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí