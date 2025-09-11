Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |ARDE BOCA Y LA SCALONETA

¿Haz lo que yo digo...? Eva Anderson, tras ser engañada, saldría con Paredes, que ¡está casado!

¿Haz lo que yo digo...? Eva Anderson, tras ser engañada, saldría con Paredes, que ¡está casado!
11 de Septiembre de 2025 | 05:32
Edición impresa

Yanina Latorre lo advirtió. Dijo que, de concretarse, sería “el escándalo del año” por las personas involucradas. Aunque primero se conoció que una de las protagonistas del rumor era Evangelina Anderson, en las últimas horas trascendió que el segundo en cuestión sería un integrante de La Scaloneta que, actualmente, se desempeña en Boca. Hablamos de Leandro Paredes, sí.

Así, al menos, lo confirmó ayer el portal PrimiciasYa de A24. Según sus fuentes, la modelo y el futbolista habrían atravesado algunos encuentros fogosos a pesar de la situación en la que se encuentra él: casado y con tres hijos, uno bebé, con Camila Galante.

Anderson, por su parte, está tramitando su divorcio de Martín Demichelis, padre de sus tres hijos, y con quien se distanció por varias infidelidades confirmadas. Para sorpresa de muchos, sobre todo en las redes sociales, la exvedette que lloró por la traición se habría rendido a los encantos del futbolista, muy a pesar de su estado civil.

“Tanto que lloró porque se metieron y destruyeron su familia y ahora ella se metió en una con dos niños y un bebé recién nacido, no las entiendo. Cuando el río suena agua trae... decían por ahí”, le comentó una seguidora a Anderson en su último posteo.

Según Yanina Latorre, que fue quien tiró la piedra, a la supuesta parejita la habrían presentado amigos en común que, además, les habrían proporcionado el nidito de amor. La panelista de “LAM” dijo que el affaire trascendió porque “él habla mucho y todo llega”. De todos modos, Latorre, enterada del nombre en danza, aseguró: “Yo no dije eso, dejen de mentir”.

Desde España, donde está de vacaciones con sus hijos, Eva desmintió el rumor. Lejos de bajar la exposición, la subió: no para de compartir fotos sexies, la última, en un jacuzzi, jugando con espuma.

