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Israel afirma que fue abatido el máximo responsable de seguridad de Irán

Se trata de Ari Larijani, según informó el Ministerio de Defensa israelí

Israel afirma que fue abatido el máximo responsable de seguridad de Irán
17 de Marzo de 2026 | 07:35

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El ministro de Defensa de Israel afirmó que fue abatido el máximo responsable de seguridad de Irán, Ari Larijani, mientras que medios iraníes publican una carta manuscrita del mismo en medio de las informaciones sobre su fallecimiento.

Según un informe de Xinhua, se indicó además que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron haber atacado y abatido a Gholamreza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij de Irán, en un ataque en Teherán.

Los avances de esa información indican que las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que llevaron a cabo ataques aéreos de precisión en Teherán.

Larijani era considerado una figura clave en la toma de decisiones en Irán tras el asesinato del líder supremo Ali Khamenei el 28 de febrero.

Citando fuentes de seguridad, la cadena estatal israelí Kan TV y otros medios informaron que los ataques también tuvieron como objetivo a Akram al-Ajouri, jefe del ala militar del grupo Yihad Islámica, quien se cree que también murió.

La Oficina del Primer Ministro israelí publicó una fotografía que muestra a Netanyahu hablando por teléfono, supuestamente “ordenando la eliminación de altos funcionarios del régimen iraní”.

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