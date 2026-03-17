Asalto de madrugada a una jubilada en City Bell

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Un delincuente ingresó durante la madrugada en la casa de una jubilada de 85 años en City Bell y la sorprendió mientras dormía. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 24 entre 473 y 473 bis y es investigado por la Policía.
De acuerdo con fuentes policiales, la víctima relató que cerca de las 4 de la mañana se encontraba descansando en su habitación cuando fue despertada por un hombre que tenía el rostro cubierto, vestía ropa oscura y usaba guantes.
El intruso comenzó a exigir dinero mientras revisaba los cajones y el placar de la vivienda, arrojando objetos al piso. Según la mujer, el ladrón permaneció dentro de la casa durante aproximadamente media hora, recorriendo distintos ambientes en busca de pertenencias.
Finalmente, el delincuente escapó llevándose un teléfono celular y alrededor de 40 mil pesos en efectivo. La jubilada no resultó herida durante la intrusión.
Tras la fuga del asaltante, la mujer volvió a acostarse y recién cerca de las 08.45 salió a la calle para pedir ayuda a los vecinos, quienes avisaron a su hijo. Minutos después el hombre llegó al lugar y dio aviso a la Policía.
Efectivos de la comisaría Décima de City Bell acudieron al domicilio y tomaron intervención en el caso. Ahora buscan imágenes en las cámaras de seguridad del barrio.
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