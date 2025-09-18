El ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionó en redes sociales después de que el dólar mayorista alcanzara los $1.474,50 y traspasara por primera vez el límite acordado con el FMI

En ese contexto, el ministro de Economía utilizó su cuenta de X para lanzar un mensaje con tono desafiante.

“Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando. No tengo dudas de que la gente tomará nota y actuará en consecuencia”, escribió, sin dar más precisiones sobre a quiénes apuntaba.

La declaración alimentó las versiones de que el Gobierno interpreta la suba del dólar como parte de una maniobra especulativa contra su programa económico.

Caputo, que en los últimos días adoptó un perfil más activo en redes sociales, también respondió consultas de usuarios sobre el dólar, la banda cambiaria y los vencimientos de deuda hasta fin de año. Allí aseguró que, con el precio actual, el Tesoro “no compra más dólares”.

Al mismo tiempo, reconoció que el Gobierno “busca alternativas” para afrontar los compromisos inmediatos, aunque insistió en que la Argentina “honrará sus obligaciones”.

Caputo aseguró que el equipo económico no se ve sorprendido por la situación y que las medidas solo se anunciarán una vez concretadas.