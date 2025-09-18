El golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores
Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?
“El desafío de los proveedores del Estado es ser competitivos”
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
La pelea de un club: le dieron tierras, lo denunciaron y buscan desalojarlo
Falleció el joven que se accidentó con su caballo en barrio Hipódromo
Cotorras teñidas en La Plata: una historia de crueldad y animales en agonía
Los números de la suerte del jueves 18 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Rompió el “techo” y el Central tuvo que salir a apagar el incendio
El choque de cada día: entre causas múltiples y la espera de soluciones
Que proponen las dos leyes que había vetado el presidente Milei
Miles de universitarios y médicos celebraron el rechazo a los vetos
Kicillof se sumó a la marcha en el Congreso: “El pueblo está de pie”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionó en redes sociales después de que el dólar mayorista alcanzara los $1.474,50 y traspasara por primera vez el límite acordado con el FMI
En ese contexto, el ministro de Economía utilizó su cuenta de X para lanzar un mensaje con tono desafiante.
“Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando. No tengo dudas de que la gente tomará nota y actuará en consecuencia”, escribió, sin dar más precisiones sobre a quiénes apuntaba.
La declaración alimentó las versiones de que el Gobierno interpreta la suba del dólar como parte de una maniobra especulativa contra su programa económico.
Caputo, que en los últimos días adoptó un perfil más activo en redes sociales, también respondió consultas de usuarios sobre el dólar, la banda cambiaria y los vencimientos de deuda hasta fin de año. Allí aseguró que, con el precio actual, el Tesoro “no compra más dólares”.
Al mismo tiempo, reconoció que el Gobierno “busca alternativas” para afrontar los compromisos inmediatos, aunque insistió en que la Argentina “honrará sus obligaciones”.
Caputo aseguró que el equipo económico no se ve sorprendido por la situación y que las medidas solo se anunciarán una vez concretadas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí