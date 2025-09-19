Tren Roca: demoras por una falla en Constitución, aunque el servicio "ya se está normalizando"

El dólar oficial dio un salto en el Banco Nación y cruzó la barrera de los $1.500
Los pasajeros platenses del Tren Roca sufrían desde las primeras horas de este viernes las demoras que presentaba el servicio ferroviario por fallas en la estación de Constitución.
Según las primeras informaciones, todos los ramales, incluido el que une a la estación de capital federal con La Plata, se encontraban con importantes demoras aparentemente con problemas de índole eléctrica.
No obstante las complicaciones repercutían en el trayecto desde La Plata hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Los primeros inconvenientes comenzaron a registrarse pasada las 8.20.
Según Tenes Argentinos a partir de consultas de eldia.com, el problema técnico fue normalizado pero persistían las demoras. En ese sentido, el servicio se irá normalizando paulatinamente en el transcurso de esta mañana.
