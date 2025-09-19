Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: el domingo recortá el cupón para duplicar el premio y ganar hasta 20 millones o un Renault Kwid

La Ciudad

Cuenta DNI de Banco Provincia activa mañana la promo más esperada por los usuarios: rubro, descuento, tope y más

Cuenta DNI de Banco Provincia activa mañana la promo más esperada por los usuarios: rubro, descuento, tope y más
19 de Septiembre de 2025 | 10:18

Escuchar esta nota

Las promociones que ofrece en septiembre de 2025 Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, son un alivio al bolsillo de miles de platenses y bonaerenses, en un contexto de crisis que golpea con fuerza. Es por eso que cada uno de los beneficios son muy esperados, aunque hay uno de ellos que está al tope de los preferidos.

Entre los reintegros que se ofrecen en comercios de diversos rubros y los beneficios especiales, se encuentra el que aplica a las carnicerías, granjas y pescaderías, que desde principio de año sólo se encuentra disponible dos sábados al mes.

Cuenta DNI: el beneficio más esperado que continúa en septiembre 2025

Durante agosto, los usuarios de Cuenta DNI pudieron disfrutar del descuento más esperado por los usuarios. Se trata del que aplica en carnicerías, granjas y pescaderías. Y este mes estará vigente nuevamente para esta semana.

Durante septiembre 2025 se anunció que volverá el sábado 20 de septiembre. Se trata de un 35 por ciento de descuento, con tope de $6.000 por día (equivalente a compras por $17.000).

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI en septiembre 2025

Estos son todos los descuentos previstos para ahorrar con Cuenta DNI en septiembre 2025:

- Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20. Tope de $6.000 por jornada, que se alcanza con $17.000 en compras.
- Comercios de cercanía: 20% todos los viernes. Tope de $4.000, lo que equivale a un consumo de $20.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un límite de $6.000 por semana (tickets de hasta $15.000).
- Supermercados y cadenas adheridas: descuentos especiales en diferentes fechas del mes.
- Garrafas: 40% de rebaja en compra y recarga todos los días, con un tope mensual de $12.000 (consumos de hasta $30.000).
- Universidades bonaerenses: 40% en locales adheridos dentro de los campus, con un máximo semanal de $6.000.

LE PUEDE INTERESAR

Bomberos de El Peligro lanzaron un bono contribución para poder cerrar el frente de su cuartel

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- ¡Cielo negro, lluvias y granizo! Llegó la tormenta a La Plata: se activó el alerta amarillo

Además, sigue vigente la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en comercios no alimentarios, con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- ¡Cielo negro, lluvias y granizo! Llegó la tormenta a La Plata: se activó el alerta amarillo

Dólar caliente: fijan cepo para directivos de bancos y familiares y buscan dólares entre los que trabajan para el exterior

EL DIA en Brasil.- Carrillo, héroe del Maracaná: “Esto es Estudiantes, no tenían que darnos por muerto”

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV

VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente

Colapinto tocó la pared, perdió ritmo y terminó 20º en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán

Detectaron medidores de gas adulterados
+ Leidas

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada

La Plata se pone en guardia por 48 horas por amenaza de tormentas fuertes: a qué hora arranca la lluvia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV

Detectaron medidores de gas adulterados

Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales

Dólar caliente: fijan cepo para directivos de bancos y familiares y buscan dólares entre los que trabajan para el exterior

VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente
Últimas noticias de La Ciudad

Bomberos de El Peligro lanzaron un bono contribución para poder cerrar el frente de su cuartel

VIDEO.- ¡Cielo negro, lluvias y granizo! Llegó la tormenta a La Plata: se activó el alerta amarillo

La Plata se pone en guardia por 48 horas por amenaza de tormentas fuertes: a qué hora arranca la lluvia

Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este viernes 19 de septiembre
Deportes
Colapinto tocó la pared, perdió ritmo y terminó 20º en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán
Paro de empleados de Gimnasia: retención de tareas ante falta de pago
Lo tentaron a Pedro Troglio pero dijo que no se va de Banfield: "Me parece muy poco ético"
EL DIA en Brasil.- Carrillo, héroe del Maracaná: “Esto es Estudiantes, no tenían que darnos por muerto”
VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada
Policiales
Una motociclista chocó y tuvo fractura de clavícula en Arturo Seguí
Fentanilo contaminado: acusaron a una ingeniera química por detectar un "positivo" y no frenar su salida al mercado
Galpones destruidos y pérdidas totales: así quedó la papelera que se incendió cerca de La Plata
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente
Espectáculos
Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo: "Me vinieron las lágrimas"
Nico Vázquez no disimuló: mandó un "like" a la foto de Brenda Gandini en las Cataratas
Los detalles de las nuevas pruebas: embargaron y procesaron a Matías Morla y a dos de las hermanas de Maradona
Andrea Rincón recordó su intensa relación con Ale Sergi: "Las personas a veces hacemos las cosas mal"
Yanina Latorre destrozó a Luciana Salazar por su obsesión con Martín Redrado y la trató de "Bebé Reno" 
Información General
Receta electrónica de PAMI para simplificar el acceso a medicamentos: paso a paso, cómo es el trámite
El ciclo del agua, en la mira: se vuelve cada vez más peligroso
Meta presentó sus gafas con inteligencia artificial
La ministra generada con IA dice que no viene a reemplazar a los humanos
Los números de la suerte del viernes 19 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla