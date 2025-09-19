Cuenta DNI de Banco Provincia activa mañana la promo más esperada por los usuarios: rubro, descuento, tope y más

VIDEO.- ¡Cielo negro, lluvias y granizo! Llegó la tormenta a La Plata: se activó el alerta amarillo
Las promociones que ofrece en septiembre de 2025 Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, son un alivio al bolsillo de miles de platenses y bonaerenses, en un contexto de crisis que golpea con fuerza. Es por eso que cada uno de los beneficios son muy esperados, aunque hay uno de ellos que está al tope de los preferidos.
Entre los reintegros que se ofrecen en comercios de diversos rubros y los beneficios especiales, se encuentra el que aplica a las carnicerías, granjas y pescaderías, que desde principio de año sólo se encuentra disponible dos sábados al mes.
Durante agosto, los usuarios de Cuenta DNI pudieron disfrutar del descuento más esperado por los usuarios. Se trata del que aplica en carnicerías, granjas y pescaderías. Y este mes estará vigente nuevamente para esta semana.
Durante septiembre 2025 se anunció que volverá el sábado 20 de septiembre. Se trata de un 35 por ciento de descuento, con tope de $6.000 por día (equivalente a compras por $17.000).
Estos son todos los descuentos previstos para ahorrar con Cuenta DNI en septiembre 2025:
- Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20. Tope de $6.000 por jornada, que se alcanza con $17.000 en compras.
- Comercios de cercanía: 20% todos los viernes. Tope de $4.000, lo que equivale a un consumo de $20.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un límite de $6.000 por semana (tickets de hasta $15.000).
- Supermercados y cadenas adheridas: descuentos especiales en diferentes fechas del mes.
- Garrafas: 40% de rebaja en compra y recarga todos los días, con un tope mensual de $12.000 (consumos de hasta $30.000).
- Universidades bonaerenses: 40% en locales adheridos dentro de los campus, con un máximo semanal de $6.000.
Bomberos de El Peligro lanzaron un bono contribución para poder cerrar el frente de su cuartel
Además, sigue vigente la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en comercios no alimentarios, con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app.
