Bomberos de El Peligro piden ayuda para poder cerrar el frente de su cuartel

En las últimas horas, los Bomberos Voluntarios El Peligro lanzaron un bono contribución con un premio de más de $6.000.000 para poder arreglar diferentes estructuras de su cuartel ubicado en la zona oeste de La Plata.

Según explicaron a través de un comunicado oficial, detallaron: "Con el aporte de toda la comunidad nuestro objetivo es poder hacer el tinglado y cerrar el frente de nuestra institución, ya que al día de hoy los mismos están expuestos a las distintas condiciones climáticas, como también al acceso de cualquier persona externa a la institución, ya que no tenemos un cierre físico en el frente, lo que nos genera un gran riesgo para nuestro equipamiento como también para nuestro personal".

En tanto, también explicaron: "Lamentablemente hemos sufrido robos, como también eventos violentos de personas que ingresaron al cuartel en un estado alterado, atentado contra los efectivos. Es por ello que nos apremia poder cerrar el frente y poder hacer el tinglado definitivo. Nuestro principal objetivo es brindar un excelente servicio a la comunidad, para lo cual debemos cuidar la integridad física de nuestro personal como también el cuidado de nuestro equipamiento".

Por último, remataron: "Hemos mejorado la vigilancia de nuestro cuartel, mediante cámaras de seguridad, pero necesitamos seguir mejorando. Es por ello que le pedimos a toda la comunidad de su colaboración para que podamos seguir creciendo y mejorando aún más nuestro servicio a la comunidad, el cual es 100% voluntario".