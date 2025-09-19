Procesaron a Morla y a dos hermanas de Diego

ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento
Con los precios ya ni se hace la diferencia en las ferias francas
Por la reacción: el Lobo visita a Riestra para volver al triunfo
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
Milei mete mano en la campaña libertaria y corre a “Lula” Menem
Fuertes pérdidas en acciones y bonos que generan más incertidumbre
Piden que se apliquen multas a los choferes de Uber y Cabify
El dólar sube pero en el comercio no ven margen para el ajuste de listas
VIDEO. “Ya está, por favor”, el dramático pedido de una joven a un delincuente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
También se dictó un embargo de bienes destinado a cubrir $2 mil millones. Es por el manejo de la marca “Maradona”
Un tribunal de alzada dictó esta semana un giro inesperado en el escándalo que rodea al patrimonio de Diego Armando Maradona. Matías Morla —su antiguo abogado y apoderado— y dos hermanas del astro fueron procesados sin prisión preventiva por el delito de defraudación por administración fraudulenta. Además, cada uno enfrenta un embargo de bienes destinado a cubrir la suma de dos mil millones de pesos.
La decisión fue tomada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Marcelo Luciani, miembros de la Sala IV de la Cámara del Crimen. La causa se impulsó tras una denuncia formal presentada por Dalma y Gianinna, hijas del Diez, que cuestionan el manejo de la “marca Maradona” a través de la empresa Sattvica SA.
El conflicto legal se remonta al inicio del trámite sucesorio. En ese marco, se intimó a que Sattvica SA transfiriera “inmediatamente” a los herederos legítimos la titularidad de las marcas. Pero la empresa alegó que esas marcas habían sido inscriptas a su nombre con el consentimiento explícito del propio Diego, comprometiendo la idea de que fueran siempre propiedad de la sociedad.
Inicialmente, Morla y los demás imputados habían sido sobreseídos, pero la apelación de las hijas de Diego revocó esa decisión. Los camaristas concluyeron que existió una mera simulación: las marcas, si bien estaban registradas a nombre de la empresa, nunca dejaron de formar parte del patrimonio de Maradona, por lo que no podían ser válidamente “propiedad exclusiva” de otra estructura tras su deceso. Morla sostiene que la transferencia de las marcas fue solicitada por el propio Maradona, sin ánimo de lucro por parte del letrado o de las hermanas. Según su versión, existían instrucciones expresas del astro para que las marcas quedaran en manos de sus hermanas. Este argumento, sin embargo, no convenció al tribunal ante lo que se interpretó como actos simulados en perjuicio de los herederos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí