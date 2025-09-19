Procesaron a Morla y a dos hermanas de Diego

Un tribunal de alzada dictó esta semana un giro inesperado en el escándalo que rodea al patrimonio de Diego Armando Maradona. Matías Morla —su antiguo abogado y apoderado— y dos hermanas del astro fueron procesados sin prisión preventiva por el delito de defraudación por administración fraudulenta. Además, cada uno enfrenta un embargo de bienes destinado a cubrir la suma de dos mil millones de pesos.

La decisión fue tomada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Marcelo Luciani, miembros de la Sala IV de la Cámara del Crimen. La causa se impulsó tras una denuncia formal presentada por Dalma y Gianinna, hijas del Diez, que cuestionan el manejo de la “marca Maradona” a través de la empresa Sattvica SA.

El conflicto legal se remonta al inicio del trámite sucesorio. En ese marco, se intimó a que Sattvica SA transfiriera “inmediatamente” a los herederos legítimos la titularidad de las marcas. Pero la empresa alegó que esas marcas habían sido inscriptas a su nombre con el consentimiento explícito del propio Diego, comprometiendo la idea de que fueran siempre propiedad de la sociedad.

Inicialmente, Morla y los demás imputados habían sido sobreseídos, pero la apelación de las hijas de Diego revocó esa decisión. Los camaristas concluyeron que existió una mera simulación: las marcas, si bien estaban registradas a nombre de la empresa, nunca dejaron de formar parte del patrimonio de Maradona, por lo que no podían ser válidamente “propiedad exclusiva” de otra estructura tras su deceso. Morla sostiene que la transferencia de las marcas fue solicitada por el propio Maradona, sin ánimo de lucro por parte del letrado o de las hermanas. Según su versión, existían instrucciones expresas del astro para que las marcas quedaran en manos de sus hermanas. Este argumento, sin embargo, no convenció al tribunal ante lo que se interpretó como actos simulados en perjuicio de los herederos.