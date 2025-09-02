Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Mercados, con ruidos

Dólar sin domar: medidas no frenaron la suba

El precio del oficial se llegó a negociar a $1.400 pero cerró en $1.385, el registro nominal más alto desde la salida del cepo. Incertidumbre, en tiempo electoral

Dólar sin domar: medidas no frenaron la suba

El precio del dólar no está en el precio esperado por Caputo /na

2 de Septiembre de 2025 | 02:17
Edición impresa

El precio del dólar oficial inició la semana en alza, en el marco de versiones contrapuestas sobre la intervención en la compra de divisas que generan confusión y alientan la suba, según dicen en el mercado cambiario. Cerró ayer en $1.345 para la compra y $1.385 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $25 respecto del cierre del viernes. Otro récord nominal desde la salida del cepo cambiario.

La moneda estadounidense operó con fuertes alzas en todas sus cotizaciones, en un mercado marcado por la incertidumbre El fuerte salto del precio del dólar en el inicio de la semana se produce en medio de la tensión política de cara a las elecciones del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires y el resultado de ayer en Corrientes.

La elección en la provincia mesopotámica dejó un saldo negativo para La Libertad Avanza y los sondeos para el domingo no tendrían el perfil que esperaba la Casa Rosada.

Por el lado económico, durante todo el fin de semana circuló la versión de que el Tesoro habría vendido dólares para contener su precio.

Desde el Palacio de Hacienda eludieron la respuesta y lo mismo sucedió con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien en intercambio en redes sociales no aclaró la situación.

La posibilidad de que el Tesoro interviniera para que el dólar no suba fue planteada por diferentes consultoras que monitorean las cuentas y observaron una consistencia entre una caída de los depósitos en dólares del Tesoro y una suba de los depósitos en pesos.

LE PUEDE INTERESAR

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

LE PUEDE INTERESAR

El fracaso libertario en Corrientes revivió interna

Lo cierto también es que las medidas que viene tomando el Gobierno para acotar la la volatilidad del mercado cambiario no están caminando para tener una cotización del dólar controlada como el equipo de económico de Luis Caputo esperaba. Los resultados en las pizarras están a la vista.

Por ejemplo, ayer entró en vigencia una nueva suba de encajes bancarios que los lleva al 53,5% para sacar pesos de la plaza y evitar que se vayan al dólar. Se esperaba que esto generara una baja del tipo de cambio, algo que no ocurrió.

Ayer no hubo mercados en Estado Unidos, pero la volatilidad continuó en el “verde”.

El dólar oficial se recalentó y arrancó septiembre con una fuerte alza de $30. Llegó a venderse a $1.400 en algunos bancos pero terminó a 1.385. Escaló $25 desde el viernes.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la divisa escaló $30 (+2,2%) y cotizó a $1.372 para la venta.

El que también subió 2%, pero quedó como el más barato del mercado, es el blue o el informal, en $ 1.355.

Fuertes caídas

Acciones y ADRs registraron ayer bajas de más de 4%, mientras que el riesgo país se mantuvo en 837 puntos.

El Merval cerró con una baja de 2,27% ubicado en 1.939.743,20. Así, el indicador comenzó septiembre en baja luego de perder el mes pasado cerca de 15%.

Afectado por el clima electoral que genera volatilidad, el Merval continuó la racha negativa de agosto con malos resultados generalizados. En un panel líder en su mayoría negativo, se destacó la baja de Irsa (-4,51%), Telecom Argentina (-3,69%) y Metrogas (-3,43%).

En tanto, los ADRs tuvieron una jornada en baja, con principales pérdidas de Cresud (-4,10%), Edenor (-3,85%) y BBVA Banco Francés (-2,62%).

Los bonos operaron con mayoría de pérdidas. El AL30 registró una baja de 0,50% y el AL35 cayó 0,95%.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Cotizaciones
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Alak analizó el presente y futuro de La Plata: "La Ciudad está renaciendo y vamos a hacer obras todos los días"

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

A media luz, como en el "campito", Gimnasia sumó tres puntos de oro tras vencer a los tucumanos 1 a 0

Alexis Castro, autocrítico: “No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025

Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita

Ya se activó el aumento del micro en La Plata: cuánto sale el boleto, sección por sección
+ Leidas

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Emiten un alerta mundial por el incidente argentino

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

El pan no “leva”: crisis y alerta: caída en el consumo y en la producción

Dólar sin domar: medidas no frenaron la suba

VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces
Últimas noticias de Política y Economía

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

El fracaso libertario en Corrientes revivió interna

Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

VIDEO. Alak: “Los vecinos quieren obras, vamos a seguir haciéndolas”
Deportes
VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces
Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión
Casi se suspende por una falla en el tablero de luces
Orfila culpó a la ansiedad por el segundo tiempo
Un triunfo clave para alimentar las dos tablas
Policiales
San Carlos: un barrio en jaque por la delincuencia
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
La madre de los hijos de Krause incumplió la resolución judicial
En 2025 hubo 164 femicidios en todo el país, uno cada 36 horas
El delito le ganó por goleada al club Villa San Carlos
Espectáculos
Jorge Rial, tras el pedido de allanamiento de Bullrich: "Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario"
La denuncia del padre de L-Gante: “A mi hijo le comen el cerebro”
Grave denuncia de Jorge Rial por amenazas: “Lo del Falcón es fuerte”
L-Gante acrecentó las dudas por las causas del incendio en su casa: "Todavía no entendí qué pasó"
Tamara Pettinato debutó en el Nueve con el ciclo “Decime algo lindo”: el rating del programa
Información General
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”
Alerta mundial de la OMS por el fentanilo contaminado
“Presunta contaminación”: en medio del escándalo, ANMAT clausuró a otros dos laboratorios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla