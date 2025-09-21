Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Una mujer se puso 360 corbatas y rompió un récord

21 de Septiembre de 2025 | 02:06
Una política canadiense que se prepara para retirarse celebró su tiempo en el cargo poniéndose 360 corbatas al mismo tiempo, rompiendo un récord mundial Guinness en el proceso. Marwah Rizqy, diputada de la Asamblea Nacional de Quebec que anunció este año que no se presentará a la reelección en 2026, celebró su mandato intentando batir un récord mundial Guinness en la serie de televisión canadiense Infoman. Rizqy tuvo que superar el récord de 330 establecido por el brasileño David Aparecido Dos Santos Araujo en 2023. “Acepté el reto de romper el récord de la mayor cantidad de corbatas usadas a la vez para demostrar que las mujeres son iguales a los hombres”, dijo Rizqy, que tardó 48 minutos en alcanzar el récord anterior, con el rostro apenas visible. Conquistó el título con 30 ataduras más.

 

