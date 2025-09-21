EE UU busca controlar el directorio de TikTok

El acuerdo para que la empresa matriz china de la popular aplicación de videos TikTok venda sus operaciones en Estados Unidos prevé la creación de una junta directiva dominada por estadounidenses, anunció una funcionaria de la Casa Blanca.

“Habrá siete puestos en la junta directiva que controlará la aplicación en Estados Unidos, y seis de ellos serán estadounidenses”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Los datos y la confidencialidad serán supervisados por una de las mejores empresas tecnológicas estadounidenses, Oracle, y el algoritmo también será controlado por Estados Unidos”, añadió.

Según Leavitt, todos estos puntos forman parte de una acuerdo entre las partes, al que solo le quedan unos detalles por cerrar. “Creo que esto sucederá en los próximos días”, prosiguió.

El presidente de EE UU, Donald Trump, dijo tras charlar con su homólogo chino Xi Jinping, que la firma de un acuerdo sobre TikTok podía ser ahora una “simple formalidad”. Pekín no se ha pronunciado sobre la conversación que mantuvieron los dos jefes de Estado.

Sobre TikTok, el líder chino se limitó a pedir a la Casa Blanca que “ofrezca un entorno empresarial abierto, justo y no discriminatorio a las empresas chinas que invierten en Estados Unidos”.

Las negociaciones tienen lugar en un momento en que una ley estadounidense prevé prohibir la plataforma en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional.

Pero desde su regreso al poder, Trump ha buscado una forma de mantenerla en funcionamiento, mediante la venta de las actividades de TikTok en Estados Unidos a un consorcio de inversores estadounidenses, entre los que se encuentra su aliado Larry Ellison, director de Oracle.

El presidente considera que TikTok le ayudó a aumentar su popularidad entre los jóvenes estadounidenses en la última campaña presidencial.

Según informaciones publicadas por The Wall Street Journal, el gobierno estadounidense pretende obtener una comisión de varios miles de millones de dólares por su papel de intermediario en las negociaciones.