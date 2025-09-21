Tigre, entre ríos, arte y aventuras

US$30.000 millones: el monto del préstamo que el Gobierno negocia con EE UU
Navegar entre islas, recorrer museos en antiguas mansiones, perderse en los pasillos del Puerto de Frutos o vivir la adrenalina de un parque temático: opciones para todas las edades y presupuestos
A solo 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Tigre es uno de los destinos más buscados para escapadas de día o fin de semana. Naturaleza, historia, cultura y entretenimiento se combinan en un entorno único a orillas del Delta.
Ya sea navegando entre islas, recorriendo museos con historia, perdiéndose en las galerías del Puerto de Frutos o disfrutando de juegos y espectáculos, en Tigre siempre hay alternativas para chicos y grandes, sin importar el presupuesto..
Aquí, un recorrido por sus atractivos más emblemáticos.
El paseo obligado. Se puede recorrer en lanchas colectivas, kayaks o en excursiones privadas que permiten conocer la vida isleña. Los recorridos en lancha colectiva parten desde la estación fluvial con precios desde $8.000 por persona, mientras que las excursiones privadas rondan los $20.000 para dos personas. Ideal para pasar el día en una isla, comer en restaurantes sobre el río o simplemente navegar.
Ubicado en el imponente edificio del antiguo Tigre Club, este museo deslumbra con su arquitectura francesa y su colección de arte argentino de los siglos XIX y XX. La entrada general cuesta $3.000 y hay visitas guiadas. Es una parada cultural que combina historia, arte y un entorno de ensueño frente al río.
Un clásico que nunca pierde encanto. Este mercado a cielo abierto ofrece desde artesanías y objetos de decoración hasta frutas, flores y productos regionales. La entrada es libre y gratuita. Los fines de semana suele ser muy concurrido, por lo que se recomienda ir temprano.
La costa sur de Puerto Rico, entre playas, sabores y tradición
Paisajes que parecen de otro planeta
El Parque de la Costa, histórico espacio de diversiones, ofrece montaña rusa, juegos acuáticos y espectáculos. Las entradas varían según el tipo de pase, desde $15.000 por persona. Es la opción preferida de familias y grupos de amigos que buscan un día cargado de adrenalina.
Un recorrido por la historia marítima y naval argentina, con maquetas, embarcaciones y piezas únicas. La entrada general es de $2.500 y es ideal para familias o curiosos de todas las edades.
El Paseo Victoria es un corredor gastronómico y cultural a orillas del río. Restaurantes, bares y clubes náuticos se alinean en esta avenida arbolada, perfecta para caminar, almorzar o tomar algo con vista al agua. Los menús en restaurantes parten desde $15.000 por persona.
Delta Terra es una reserva natural privada que busca preservar la flora y fauna del Delta. Ofrece visitas guiadas, senderos y actividades educativas. La entrada cuesta alrededor de $5.000 e incluye recorridos interpretativos.
Para quienes buscan entretenimiento nocturno, el casino ofrece máquinas tragamonedas, mesas de juego y espectáculos. La entrada es gratuita, aunque los consumos dentro del complejo son aparte.
Cómo llegar
Desde la Ciudad de Buenos Aires, se accede en auto por Acceso Norte–Ramal Tigre (unos 30 km). En transporte público, el tren Mitre (ramal Tigre) parte desde Retiro y llega en 50 minutos al centro de la ciudad. Otra opción es el Tren de la Costa, que conecta Olivos con Tigre.
Alojamientos
El partido de Tigre cuenta con hoteles boutique, cabañas isleñas y hosterías. Las tarifas parten desde $50.000 la noche para dos personas en el centro, y desde $70.000 en complejos isleños con desayuno y traslados incluidos.
Excursiones
Navegación por el Delta: paseos en lancha colectiva desde $8.000 por persona; excursiones privadas desde $20.000 para dos personas.
Museos:
Museo de Arte Tigre $3.000; Museo Naval $2.500.
Gastronomía
En Paseo Victorica, los menús parten desde $15.000 por persona. En las islas, muchos paradores ofrecen almuerzos con precios que rondan los $20.000–$25.000 por menú completo.
