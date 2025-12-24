Suman el apoyo de senadores del PJ

La Libertad Avanza sumó ayer un nuevo respaldo del peronismo para aprobar el viernes próximo en el Senado el Presupuesto 2026, ya que cuatro senadores de Convicción Federal acompañarán la votación en general y la mayoría de los artículos de la ley que establece los gastos y recursos para el próximo año.

De esta manera, el Gobierno se encamina a tener por primera vez un Presupuesto aprobado desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre del 2023, ya que hasta ahora había administrado al país con la prórroga de la ley aprobada en el 2022.

La única duda que tenía el oficialismo residía en los ajustados números que tiene para aprobar el artículo 30, que buscar derogar el financiamiento de la ley de Educación Docente, de la ley de Ciencia y de porcentaje que se destina a las escuelas técnicas.

A diferencia de la votación en general, que podría alcanzar 48 votos ya que cuatro peronistas anticiparon que votarán a favor, en el caso del articulo 30 el oficialismo solo cuenta con el respaldo del PRO, la mayoría del radicalismo y bloques provinciales.

En esa votación será clave la cantidad de legisladores opositores que se encuentren en el recinto en el momento de proceder a votar ese punto del Presupuesto, que es el único que hoy preocupa al oficialismo, según señalaron voceros parlamentarias.

Ese artículo, que establece la derogación de los artículos que fijan una inversión del 6% del PBI para el sistema educativo, del 1% del PBI para el sistema Nacional de Ciencia y del 0,2% de los gastos del Sector Público para los colegios técnicos.

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores (entre propios y Luis Juez) y cuenta con el respaldo de una decena de radicales, tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por los salteños, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y cinco de Provincias Unidas.

Uno de los datos que sorprendió hoy fue la decisión de uno de los bloques del interbloque peronista, Convicción Federal, de aportar su voto al Presupuesto propiciado por Milei a pedido de gobernadores del PJ.

Convicción Federal tiene cinco legisladores, de los cuales cuatro ya tienen decidido votar en general el proyecto, mientras que un representante de La Rioja aún no tiene decidido el voto.