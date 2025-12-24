Una pausa con leves bajas en los mercados

El dólar oficial cayó pero la brecha con el dólar CCL se sostiene cerca del 6% desde los anuncios oficiales del Gobierno sobre las modificaciones a las bandas cambiarias por parte del Banco Central (BCRA).

El dólar mayorista cerró en $1.451, una baja de $1 respecto al lunes, ubicándose todavía a un 4,9% del techo de la banda cambiaria. A nivel minorista, el dólar se vendió a un promedio de $1.475,41.

En tanto, acciones y ADRs operaron con bajas de hasta 3%, mientras que el Riesgo País dio un paso hacia la barrera de los 600 puntos, ubicado en 575 puntos básicos.

El S&P Merval cerró con una baja de 0,67%, hasta los 3.114.970,20 puntos. Medido en dólares subió 0,45%.

El panel líder, las principales bajas fueron de Aluar (-3,91%), Edenor (-2,36%) y Banco Macro (-1,85%).

En Nueva York, los ADRs de la mayoría de las empresas cerraron en alza. Los principales ganancias fueron de Grupo Supervielle (2,10%), Central Puerto (1,72%) y Telecom Argentina (1,60%).

En los títulos públicos, el AL30 bajó 0,74% y el AL35 cayó 1,19%; mientras que el Riesgo País se ubicó en 575 puntos tras subir 0,9%, según la medición de JP Morgan.