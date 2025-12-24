Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Política y Economía |Ante un fuerte vencimiento

Caputo busca dólares sin pasar por Wall Street

Para afrontar una parte del pago de U$S4.300 millones en enero ante acreedores privados no quiere deuda bajo legislación extranjera

Caputo busca dólares sin pasar por Wall Street
24 de Diciembre de 2025 | 01:44
Edición impresa

El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó la opción de emitir deuda con legislación extranjera para afrontar una parte del pago de U$S4.300 millones que debe servir en enero ante acreedores privados.

“Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, contestó Caputo a una pregunta de un seguidor en redes sociales.

Caputo, salió a llevar tranquilidad sobre cómo piensa el Gobierno afrontar el vencimiento de U$S4.300 millones con bonistas en enero.

La aclaración llegó vía redes sociales, ante la consulta de un seguidor sobre si el Gobierno pensaba emitir deuda en la Bolsa de Nueva York, Caputo fue claro: la idea es evitar una colocación de bonos en el exterior.

El mensaje no fue casual. Funcionó como una señal hacia los mercados sobre la estrategia que el Ejecutivo quiere desplegar para cumplir con los compromisos heredados de la reestructuración de deuda de 2020, sin volver al endeudamiento tradicional.

Por ahora, además, emitir deuda afuera no es una opción inmediata. Una ley aprobada durante la gestión de Alberto Fernández obliga al Gobierno a contar con autorización del Congreso para hacerlo.

LE PUEDE INTERESAR

Dos empresas en problemas por la crisis y un grave conflicto gremial

LE PUEDE INTERESAR

Una pausa con leves bajas en los mercados

Esa autorización está pedida en el Presupuesto 2026, que ya obtuvo media sanción en Diputados. Si avanza, Economía tendría vía libre para endeudarse en el exterior. Pero Caputo insiste: aunque pueda, no quiere.

Caputo viene repitiendo que el pago a los bonistas está garantizado y que hay varias alternativas sobre la mesa. Entre ellas, una se destaca: un préstamo bancario.

Según el propio ministro, bancos internacionales ya le ofrecieron al país hasta U$S7.000 millones, monto más que suficiente para cubrir el vencimiento. “El Repo ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas. Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina”, escribió, marcando distancia del pasado reciente.

Hasta ahora, el Tesoro ya tiene más del 50% del dinero necesario para enfrentar el pago de enero.

Tampoco se descarta apelar a los swaps con China y Estados Unidos para completar el pago. En resumen: dólares hay, caminos también.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

Rusia ordena detener al ajedrecista Gari Kaspárov

Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro

Apuntan a la relación entre Massa y Toviggino

Cristina Kirchner seguirá internada

Cetré, pretendido por clubes del exterior

Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?

Píparo, con cargo en el Banco Nación

Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota
Últimas noticias de Política y Economía

Fútbol-gate: más complicado el poder de AFA

Apuntan a la relación entre Massa y Toviggino

En medio de la pelea PRO-LLA, Jorge Macri reclama por la deuda

La interna del PJ ahora estalló en Lanús, otra comuna camporista
Espectáculos
La chica de la tapa: Sydney Sweeney, la diva del año, vuelve al cine
La Cumparsita Rock 72: “Queremos llevar el estandarte de la Ciudad en lo más alto”
Christian Petersen: ¿qué dicen los supuestos estudios toxicológicos?
Evelyn Botto y Fede Bal, romance consolidado en las calles de Nueva York
Enrique Iglesias se convirtió en padre por cuarta vez
Policiales
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes
Un capibara ardiente en memoria de Kim Gómez
La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata
Otro golpe enciende las alarmas en Barrio Norte
Información General
Los números de la suerte del miércoles 24 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Juguetes inseguros, sellos truchos y bebés en riesgo: multas millonarias a importadores
Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado
Mascotas: autorizan a trasladar animales domésticos en trenes y micros de larga distancia
Miedo y hostigamiento: un alumno recibe insultos y ataques de compañeros por su discapacidad
Deportes
“Queremos que el técnico siga en el club”
Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?
Boca rechazó una oferta por el chileno Alarcón
Copa Argentina: ¿cuánto dinero se lleva el campeón?
Echeverri no vuelve a River: jugará en el Girona de España

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla