Caputo busca dólares sin pasar por Wall Street

El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó la opción de emitir deuda con legislación extranjera para afrontar una parte del pago de U$S4.300 millones que debe servir en enero ante acreedores privados.

“Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, contestó Caputo a una pregunta de un seguidor en redes sociales.

Caputo, salió a llevar tranquilidad sobre cómo piensa el Gobierno afrontar el vencimiento de U$S4.300 millones con bonistas en enero.

La aclaración llegó vía redes sociales, ante la consulta de un seguidor sobre si el Gobierno pensaba emitir deuda en la Bolsa de Nueva York, Caputo fue claro: la idea es evitar una colocación de bonos en el exterior.

El mensaje no fue casual. Funcionó como una señal hacia los mercados sobre la estrategia que el Ejecutivo quiere desplegar para cumplir con los compromisos heredados de la reestructuración de deuda de 2020, sin volver al endeudamiento tradicional.

Por ahora, además, emitir deuda afuera no es una opción inmediata. Una ley aprobada durante la gestión de Alberto Fernández obliga al Gobierno a contar con autorización del Congreso para hacerlo.

Esa autorización está pedida en el Presupuesto 2026, que ya obtuvo media sanción en Diputados. Si avanza, Economía tendría vía libre para endeudarse en el exterior. Pero Caputo insiste: aunque pueda, no quiere.

Caputo viene repitiendo que el pago a los bonistas está garantizado y que hay varias alternativas sobre la mesa. Entre ellas, una se destaca: un préstamo bancario.

Según el propio ministro, bancos internacionales ya le ofrecieron al país hasta U$S7.000 millones, monto más que suficiente para cubrir el vencimiento. “El Repo ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas. Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina”, escribió, marcando distancia del pasado reciente.

Hasta ahora, el Tesoro ya tiene más del 50% del dinero necesario para enfrentar el pago de enero.

Tampoco se descarta apelar a los swaps con China y Estados Unidos para completar el pago. En resumen: dólares hay, caminos también.