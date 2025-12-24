Cenaba con una amiga y la despojaron de su camioneta

Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes
Una mujer de 37 años se juntó a cenar en un restaurante de City Bell, en la noche del sábado, sin sospechar siquiera que esa salida iba a depararle un pésimo momento.
De acuerdo a lo que trascendió de fuentes del caso, minutos después de las 22, la damnificada estacionó su Toyota 4x4 SW4, de color blanco y con vidrios polarizados, en calle 13C entre 471 y 472.
Se indicó que le activó la alarma y que enseguida fue al encuentro de su amiga en ese local gastronómico, a pocos metros de donde dejó a su vehículo.
Uno de los investigadores confió a este diario que cuando la mujer en cuestión volvió a la cuadra donde estaba su camioneta, algo de tres horas más tarde, el rodado ya no estaba.
La víctima hizo saber, además, que en el interior de la camioneta había una silla para bebé. Y que, en cambio, el rodado no tiene rastreo satelital.
