Apuntan a la relación entre Massa y Toviggino

Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes
Súper Cartonazo: crece el pozo y ahora repartirá 2.000.00 de pesos
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro
En medio de la pelea PRO-LLA, Jorge Macri reclama por la deuda
El kirchnerismo apunta a Magario y reclama que se reúna el Senado
Ya es oficial el reparto de cargos en el directorio del Banco Provincia
Dos empresas en problemas por la crisis y un grave conflicto gremial
Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota
Emotiva celebración de la Navidad en la Catedral y la Plaza Moreno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró ayer que Pablo Toviggino, el tesorero de la entidad, tiene “una íntima relación” con Sergio Massa. Y anticipó que tiene “mucho” para denunciar de Santiago del Estero y de los dólares a los que accedían los dirigentes del fútbol argentino cuando el exintendente de Tigre era ministro de Economía del presidente Alberto Fernández, pese al cepo entonces impuesto.
“Tengo mucho de Santiago del Estero. Son cosas distintas, una es Santiago del Estero, otra es la plata de la AFA, otra es la de Estados Unidos y otra es el narcotráfico. Acá maneja Sergio Massa, hay una íntima relación entre Sergio Massa y Toviggino, sobre todo cuando fue ministro para autorizar la salida de dólares”, aseguró Carrió.
En una entrevista en radio Rivadavia, Carrió reveló que Toviggino recibía la colaboración de Massa para poder sacar del país dólares, por lo que la Justicia investiga las propiedades y una presunta red de testaferros entorno al poder de la AFA.
Carrió advirtió que si la causa judicial cambia de jurisdicción a Campana podría ser manipulada por algún magistrado que muestre favoritismo con los imputados, por lo que pidió que la mantenga el Juzgado Penal Económico Número 10, a cargo de Marcelo Aguinsky.
De igual manera, sugirió que la investigación que encabeza con presentaciones sobre propiedades en Santiago del Estero no sea juzgada por la Justicia de esa provincia.
Por su parte, Matías Yofe, dirigente de la CC que impulsó la denuncia, sostuvo que “el dinero es plata que sale de AFA” y que, según su análisis, luego termina en propiedades de lujo como la mansión de Villa Rosa, en Pilar.
LE PUEDE INTERESAR
En medio de la pelea PRO-LLA, Jorge Macri reclama por la deuda
LE PUEDE INTERESAR
La interna del PJ ahora estalló en Lanús, otra comuna camporista
Y apuntó: “Tenemos que presentar todo a la Justicia para que el juez pueda determinar si esto es una maniobra para sacar plata”,
“La relación entre Sergio Massa y Pablo Toviggino creo que es algo que ellos ni se gastaron de ocultar. Ahora nosotros estamos trabajando en la documentación para demostrar todo esto que es contundente”, expresó el dirigente de la Coalición Cívica.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí