"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Política y Economía |Coalición Cívica

Apuntan a la relación entre Massa y Toviggino

Elisa Carrió

24 de Diciembre de 2025 | 01:51
Edición impresa

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró ayer que Pablo Toviggino, el tesorero de la entidad, tiene “una íntima relación” con Sergio Massa. Y anticipó que tiene “mucho” para denunciar de Santiago del Estero y de los dólares a los que accedían los dirigentes del fútbol argentino cuando el exintendente de Tigre era ministro de Economía del presidente Alberto Fernández, pese al cepo entonces impuesto.

“Tengo mucho de Santiago del Estero. Son cosas distintas, una es Santiago del Estero, otra es la plata de la AFA, otra es la de Estados Unidos y otra es el narcotráfico. Acá maneja Sergio Massa, hay una íntima relación entre Sergio Massa y Toviggino, sobre todo cuando fue ministro para autorizar la salida de dólares”, aseguró Carrió.

En una entrevista en radio Rivadavia, Carrió reveló que Toviggino recibía la colaboración de Massa para poder sacar del país dólares, por lo que la Justicia investiga las propiedades y una presunta red de testaferros entorno al poder de la AFA.

Carrió advirtió que si la causa judicial cambia de jurisdicción a Campana podría ser manipulada por algún magistrado que muestre favoritismo con los imputados, por lo que pidió que la mantenga el Juzgado Penal Económico Número 10, a cargo de Marcelo Aguinsky.

De igual manera, sugirió que la investigación que encabeza con presentaciones sobre propiedades en Santiago del Estero no sea juzgada por la Justicia de esa provincia.

Por su parte, Matías Yofe, dirigente de la CC que impulsó la denuncia, sostuvo que “el dinero es plata que sale de AFA” y que, según su análisis, luego termina en propiedades de lujo como la mansión de Villa Rosa, en Pilar.

Y apuntó: “Tenemos que presentar todo a la Justicia para que el juez pueda determinar si esto es una maniobra para sacar plata”,

“La relación entre Sergio Massa y Pablo Toviggino creo que es algo que ellos ni se gastaron de ocultar. Ahora nosotros estamos trabajando en la documentación para demostrar todo esto que es contundente”, expresó el dirigente de la Coalición Cívica.

 

