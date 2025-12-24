En medio de la pelea PRO-LLA, Jorge Macri reclama por la deuda

Una de las cuestiones que separan al PRO de LLA es la posición respecto a la deuda por coparticipación que tiene el gobierno nacional con la Ciudad de Buenos Aires. Hay una orden de la Corte Suprema Nacional de saldar esos fondos, que se viene incumpliendo.

Al respecto, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, admitió ayer que no será “fácil” encontrar una solución al conflicto con la Casa Rosada. Y, pese a que negocia directamente con el ministro de Economía, Luis Caputo, no descartó que la Ciudad vuelva a recurrir al máximo tribunal para reclamar por el incumplimiento.

Es un acuerdo que ambas jurisdicciones firmaron en septiembre de 2024.

Pago atrasado

Macri habló durante un encuentro con periodistas en la sede del gobierno local en la calle Uspallata, en Parque Patricios. Se trata de la demora de la administración de Javier Milei en transferir semanalmente el 1,55% de los recursos. Debido al atraso en los pagos, el Ejecutivo porteño reclama ahora una deuda de 370 mil millones de pesos.

“Estamos tratando de encontrar un acuerdo que tenga un equilibrio entre los derechos de la Ciudad, que son claros y concretos, y las limitaciones financieras que tiene el gobierno nacional”, explicó el jefe porteño. Enseguida, añadió: “Están claras las posibilidades de uno y del otro lado. Y estamos tratando de encontrar una solución en función de esas limitaciones”.

Durante las últimas horas, el primo del expresidente Mauricio Macri reconoció que no será “fácil” lograr un entendimiento con Milei por este tema. No obstante, aclaró: “Lo que hay es un compromiso de encontrar una solución y eso me hace tener confianza de que lo logremos. Pero no es fácil, no es un tema fácil”.

En ese contexto, el jefe porteño no descartó de plano que la Ciudad vuelve a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia para denunciar que la Nación no cumple con lo pactado.

“Esto ya es parte de una discusión en la Corte. Por lo cual, puede requerir que la Corte se vuelva a involucrar si no hay cumplimento del acuerdo que firmamos”, resaltó Jorge Macri ante la consulta periodística.

El PRO está que trina por esto. En su cúpula de Capital ya saben que el Gobierno no intentará restituir en el Senado el capítulo XI del Presupuesto 2026, que incluía una cláusula vinculada a los recursos de coparticipación que reclama la Ciudad de Buenos Aires y que fue rechazado por la oposición en Diputados durante la votación en particular del proyecto.

Desde la bancada amarilla que conduce Cristian Ritondo habían presionado a la Casa Rosada porque Milei no incluyó en su proyecto original para el año próximo el pago de recursos de coparticipación federal para la Capital, que es gran bastión macrista.

Intervención de Santilli

Tras una intervención de Diego Santilli, ministro del Interior y que viene del macrismo, se acordó la introducción de un artículo “ad hoc” con tan solo una promesa de que se girarían los recursos. Ese agregado (se lo facultaba al jefe de Gabinete “a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables” para cumplir con el pago de los fondos de coparticipación acordados entre la Ciudad y la Nación) fue colocado justamente en el controvertido capítulo XI del Presupuesto que, como se dijo, fue objetado por Diputados pero no por eso sino porque además contemplaba la derogación de las leyes de financiamiento de las universidades públicas y de emergencia en los servicios de discapacidad.

Ayer, Santilli confirmó lo que se sabía: que LLA no buscará reponerlo durante la sesión del próximo jueves en el Senado (a Milei le urge tener presupuesto aprobado) y reiteró que el Presidente reasignará partidas para sostener el equilibrio fiscal.

En rigor, la Casa Rosada no tiene margen para restituirlo. Es que los bloques aliados en la Cámara alta le avisaron a Patricia Bullrich -la senadora oficialista que se cargó al hombro el debate- que no darán su apoyo para derogar el financiamiento a las universidades ni el tema discapacidad.

Por lo tanto, dado que tiene una buena relación con Caputo, Jorge Macri apuesta a lograr un entendimiento con el ministro de Economía para resolver con él aquel conflicto por los fondos que, vale recordar, fueron recortados durante la gestión de Alberto Fernández.

Breve historia: en septiembre del año pasado, Caputo pactó Macri el pago del 1,40% de los fondos por goteo diario y el 1,55% a través de transferencias semanales. Desde junio, afirman fuentes porteñas, la Nación solo envía la mitad del 1,55%.

El viernes pasado, ambos acordaron que sus equipos retomarán la negociación para hallar una solución.

La relación entre el macrismo y los libertarios viene golpeada desde la madrugada del jueves cuando el oficialismo alcanzó un acuerdo con el kirchnerismo para designar los tres representantes de la Cámara de Diputados para la Auditoría General.

El PRO presentó un amparo en la Justicia para frenar la designación.

