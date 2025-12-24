Súper Cartonazo: crece el pozo y ahora repartirá 2.000.00 de pesos

Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes
De manera excepcional el próximo viernes se entregarán los nuevos cupones con la edición impresa de diario EL DIA
El Súper Cartonazo de EL DIA quedó vacante y se arma una nueva ronda con un pozo de 2.000.000 de pesos. Comenzará el viernes, con la entrega del nuevo cartón. También está la posibilidad de participar por 300.000 pesos adicionales si se logran completar una línea con el cartón.
El último premio de 4 millones de pesos fue ganado por un estudiante universitario, semanas atrás, quien contó que en su hogar se vive de el juego de modo familiar. Richard Torres comentó los detalles al ganar el pozo del juego que comparte junto a su madre. Según relató el joven, el juego es más que un pasatiempo, es casi una tradición en su hogar. Es su madre, de 39 años, quien asume el rol de comprar la edición impresa de EL DIA para recibir el cupón de la suerte. Luego, la tarea de seguir la publicación de los números se convierte en una actividad que disfrutan y realizan en conjunto.
Este jueves, día en el que tradicionalmente se entregan los cupones, no sale la edición impresa al ser Navidad y entonces los cartones se entregarán junto a la edición impresa de EL DIA del próximo viernes. A su vez, cada día se publicarán los números para cotejar y el próximo martes se conocerá si hay ganador o ganadores de los 2.000.000 de pesos y los 300.000 pesos por línea.
Con el cartón en mano, la tarea es seguir atentamente los números que se publican desde el mismo viernes hasta el martes siguiente, tanto en la edición impresa como a través de eldia.com.
El objetivo principal es lograr que los 15 números impresos en la tarjeta coincidan con los que se van publicando en el transcurso de la ronda semanal.
La jornada más trascendental es el martes, ya que ese día se entrega la quinta y última tanda de números. Quienes logren reunir los 15 aciertos deberán llamar al 412-0101 y presentarse en las oficinas de diagonal 80 Nº 815 con el cupón ganador, entre las 11 y las 17.
Es importante destacar que el premio se entregará a los participantes que logren los 15 aciertos. En caso de que la suerte alcance a más de un lector, el pozo total de 2.000.000 de pesos será repartido en partes iguales entre todos los ganadores. Asimismo, se reitera que este año se ha sumado el atractivo adicional de 300.000 pesos como premio por completar la línea del cartón.
Además del pozo de 4.000.000 de pesos en este mes, el Cartonazo entregó su súper premio de 30 millones de pesos entre tres ganadores. En esa oportunidad se sumó a los 10 millones de pesos que tuvo el pozo, los 20 millones de pesos a los que se podía acceder en forma excepcional si los ganadores presentaban cinco cupones que se publicaban los domingos. Así, esos 2 ganadores se llevaron más de 13 millones cada uno y la otra ganadora, que no presentó los cupones, obtuvo 3 millones.
