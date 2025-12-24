Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

La Ciudad |Quedó vacante la jugada que cerró ayer

Súper Cartonazo: crece el pozo y ahora repartirá 2.000.00 de pesos

De manera excepcional el próximo viernes se entregarán los nuevos cupones con la edición impresa de diario EL DIA

Súper Cartonazo: crece el pozo y ahora repartirá 2.000.00 de pesos
24 de Diciembre de 2025 | 02:28
Edición impresa

El Súper Cartonazo de EL DIA quedó vacante y se arma una nueva ronda con un pozo de 2.000.000 de pesos. Comenzará el viernes, con la entrega del nuevo cartón. También está la posibilidad de participar por 300.000 pesos adicionales si se logran completar una línea con el cartón.

El último premio de 4 millones de pesos fue ganado por un estudiante universitario, semanas atrás, quien contó que en su hogar se vive de el juego de modo familiar. Richard Torres comentó los detalles al ganar el pozo del juego que comparte junto a su madre. Según relató el joven, el juego es más que un pasatiempo, es casi una tradición en su hogar. Es su madre, de 39 años, quien asume el rol de comprar la edición impresa de EL DIA para recibir el cupón de la suerte. Luego, la tarea de seguir la publicación de los números se convierte en una actividad que disfrutan y realizan en conjunto.

Este jueves, día en el que tradicionalmente se entregan los cupones, no sale la edición impresa al ser Navidad y entonces los cartones se entregarán junto a la edición impresa de EL DIA del próximo viernes. A su vez, cada día se publicarán los números para cotejar y el próximo martes se conocerá si hay ganador o ganadores de los 2.000.000 de pesos y los 300.000 pesos por línea.

Con el cartón en mano, la tarea es seguir atentamente los números que se publican desde el mismo viernes hasta el martes siguiente, tanto en la edición impresa como a través de eldia.com.

El objetivo principal es lograr que los 15 números impresos en la tarjeta coincidan con los que se van publicando en el transcurso de la ronda semanal.

La jornada más trascendental es el martes, ya que ese día se entrega la quinta y última tanda de números. Quienes logren reunir los 15 aciertos deberán llamar al 412-0101 y presentarse en las oficinas de diagonal 80 Nº 815 con el cupón ganador, entre las 11 y las 17.

LE PUEDE INTERESAR

Del ludo a los virales: los regalos que esperan los chicos

LE PUEDE INTERESAR

Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro

Es importante destacar que el premio se entregará a los participantes que logren los 15 aciertos. En caso de que la suerte alcance a más de un lector, el pozo total de 2.000.000 de pesos será repartido en partes iguales entre todos los ganadores. Asimismo, se reitera que este año se ha sumado el atractivo adicional de 300.000 pesos como premio por completar la línea del cartón.

30 MILLONES DE PESOS

Además del pozo de 4.000.000 de pesos en este mes, el Cartonazo entregó su súper premio de 30 millones de pesos entre tres ganadores. En esa oportunidad se sumó a los 10 millones de pesos que tuvo el pozo, los 20 millones de pesos a los que se podía acceder en forma excepcional si los ganadores presentaban cinco cupones que se publicaban los domingos. Así, esos 2 ganadores se llevaron más de 13 millones cada uno y la otra ganadora, que no presentó los cupones, obtuvo 3 millones.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

Rusia ordena detener al ajedrecista Gari Kaspárov

Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro

Apuntan a la relación entre Massa y Toviggino

Cristina Kirchner seguirá internada

Cetré, pretendido por clubes del exterior

Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?

Píparo, con cargo en el Banco Nación

Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota
Últimas noticias de La Ciudad

Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota

Emotiva celebración de la Navidad en la Catedral y la Plaza Moreno

Del ludo a los virales: los regalos que esperan los chicos

Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro
Espectáculos
La chica de la tapa: Sydney Sweeney, la diva del año, vuelve al cine
La Cumparsita Rock 72: “Queremos llevar el estandarte de la Ciudad en lo más alto”
Christian Petersen: ¿qué dicen los supuestos estudios toxicológicos?
Evelyn Botto y Fede Bal, romance consolidado en las calles de Nueva York
Enrique Iglesias se convirtió en padre por cuarta vez
Información General
Los números de la suerte del miércoles 24 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Juguetes inseguros, sellos truchos y bebés en riesgo: multas millonarias a importadores
Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado
Mascotas: autorizan a trasladar animales domésticos en trenes y micros de larga distancia
Miedo y hostigamiento: un alumno recibe insultos y ataques de compañeros por su discapacidad
Policiales
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes
Un capibara ardiente en memoria de Kim Gómez
La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata
Otro golpe enciende las alarmas en Barrio Norte
Deportes
“Queremos que el técnico siga en el club”
Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?
Boca rechazó una oferta por el chileno Alarcón
Copa Argentina: ¿cuánto dinero se lleva el campeón?
Echeverri no vuelve a River: jugará en el Girona de España

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla