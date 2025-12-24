Grupo Randazzo celebró su fiesta de fin de año “Piazza Randazzo en Famiglia”

Una celebración que reunió a colaboradores y aliados estratégicos en una experiencia inspirada en los orígenes y el espíritu familiar del Grupo.

El pasado 19 de diciembre, Grupo Randazzo celebró su tradicional fiesta de fin de año con una propuesta que fue mucho más que un evento: fue una experiencia pensada para reencontrarse, compartir y celebrar el camino recorrido juntos. Bajo el concepto “Piazza Randazzo en Famiglia”, el predio de 149 se transformó por una noche en una pequeña Italia, evocando los orígenes, los valores y el espíritu familiar que identifican al Grupo desde sus inicios.

La celebración recreó el clima de una auténtica piazza italiana, donde colaboradores, familias, directivos y sponsors pudieron sentirse parte de una gran mesa compartida. Fue un viaje simbólico a las raíces, la historia y a ese ADN que continúa marcando el presente y el futuro de la compañía.

La noche comenzó con un streaming en vivo y entrevistas de Alfombra Roja, conducidas por Dany Martins junto al CEO de Grupo Randazzo, Marcelo Randazzo, quienes dieron la bienvenida y compartieron reflexiones sobre el crecimiento del Grupo y la importancia de celebrar juntos cada logro. La transmisión contó además con la participación de Modista a Domicilio como comentarista de moda, sumando una mirada distinta a la experiencia, y con la conducción compartida junto a Radio Dale 104.1FM.

La propuesta gastronómica fue protagonista, con pizza y pasta como emblemas de la cultura italiana, acompañadas por bandas invitadas que musicalizaron la velada y generaron un clima festivo y cercano. A lo largo de la noche, también se realizaron sorteos reforzando el espíritu de celebración, encuentro y comunidad.

Más allá de la puesta en escena, la fiesta fue una oportunidad para poner en valor la historia de Grupo Randazzo: una historia que comenzó con un solo empleado y que hoy se consolida como una organización integrada por más de 500 colaboradores, unidos por el trabajo, el compromiso y una visión compartida. Cada persona presente fue parte de ese recorrido y de una construcción colectiva que sigue creciendo año tras año.



En este marco, Grupo Randazzo expresa un agradecimiento especial a sus sponsors, verdaderas alianzas estratégicas que se sostienen y fortalecen a lo largo del año, acompañando el crecimiento del Grupo y compartiendo una misma visión de trabajo y desarrollo. Assurant, Hygea, Logística DNI, Bull Cooperativa, InfoAuto, Oversoft, Good Energy, Kavak y Mobilize formaron parte de esta celebración, reafirmando vínculos construidos sobre la confianza, la innovación y el trabajo en equipo. De manera particular, se destaca a Assurant, Kavak y Good Energy, con quienes se consolidaron nuevas alianzas en el 2025: junto a Assurant, a través de Selección 365, se brinda una garantía de un año en autos seleccionados, elevando la experiencia y la tranquilidad de los clientes; con Kavak, se continúa revolucionando la forma de comercializar autos usados, impulsando procesos más ágiles y transparentes; y con Good Energy, se concretó la alianza para la instalación de paneles solares, colocados en diciembre de este año, reafirmando el compromiso del Grupo con la sustentabilidad y el futuro energético.

Finalmente, Grupo Randazzo agradeció a cada colaborador, por ser parte fundamental de este camino y por acompañar una celebración que refleja lo que el Grupo es: una empresa con raíces firmes, mirada a futuro y un fuerte sentido de pertenencia.



La Piazza Randazzo en Famiglia no fue solo una fiesta de fin de año, sino la reafirmación de un valor central: crecer juntos, celebrar juntos y seguir construyendo, como siempre, en familia.