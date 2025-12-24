Grupo Randazzo celebró su fiesta de fin de año “Piazza Randazzo en Famiglia”

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

24 de Diciembre de 2025 | 04:00

Escuchar esta nota

Una celebración que reunió a colaboradores y aliados estratégicos en una experiencia inspirada en los orígenes y el espíritu familiar del Grupo.

El pasado 19 de diciembre, Grupo Randazzo celebró su tradicional fiesta de fin de año con una propuesta que fue mucho más que un evento: fue una experiencia pensada para reencontrarse, compartir y celebrar el camino recorrido juntos. Bajo el concepto “Piazza Randazzo en Famiglia”, el predio de 149 se transformó por una noche en una pequeña Italia, evocando los orígenes, los valores y el espíritu familiar que identifican al Grupo desde sus inicios.

La celebración recreó el clima de una auténtica piazza italiana, donde colaboradores, familias, directivos y sponsors pudieron sentirse parte de una gran mesa compartida. Fue un viaje simbólico a las raíces, la historia y a ese ADN que continúa marcando el presente y el futuro de la compañía.

La noche comenzó con un streaming en vivo y entrevistas de Alfombra Roja, conducidas por Dany Martins junto al CEO de Grupo Randazzo, Marcelo Randazzo, quienes dieron la bienvenida y compartieron reflexiones sobre el crecimiento del Grupo y la importancia de celebrar juntos cada logro. La transmisión contó además con la participación de Modista a Domicilio como comentarista de moda, sumando una mirada distinta a la experiencia, y con la conducción compartida junto a Radio Dale 104.1FM.

La propuesta gastronómica fue protagonista, con pizza y pasta como emblemas de la cultura italiana, acompañadas por bandas invitadas que musicalizaron la velada y generaron un clima festivo y cercano. A lo largo de la noche, también se realizaron sorteos reforzando el espíritu de celebración, encuentro y comunidad.

Más allá de la puesta en escena, la fiesta fue una oportunidad para poner en valor la historia de Grupo Randazzo: una historia que comenzó con un solo empleado y que hoy se consolida como una organización integrada por más de 500 colaboradores, unidos por el trabajo, el compromiso y una visión compartida. Cada persona presente fue parte de ese recorrido y de una construcción colectiva que sigue creciendo año tras año.


En este marco, Grupo Randazzo expresa un agradecimiento especial a sus sponsors, verdaderas alianzas estratégicas que se sostienen y fortalecen a lo largo del año, acompañando el crecimiento del Grupo y compartiendo una misma visión de trabajo y desarrollo. Assurant, Hygea, Logística DNI, Bull Cooperativa, InfoAuto, Oversoft, Good Energy, Kavak y Mobilize formaron parte de esta celebración, reafirmando vínculos construidos sobre la confianza, la innovación y el trabajo en equipo. De manera particular, se destaca a Assurant, Kavak y Good Energy, con quienes se consolidaron nuevas alianzas en el 2025: junto a Assurant, a través de Selección 365, se brinda una garantía de un año en autos seleccionados, elevando la experiencia y la tranquilidad de los clientes; con Kavak, se continúa revolucionando la forma de comercializar autos usados, impulsando procesos más ágiles y transparentes; y con Good Energy, se concretó la alianza para la instalación de paneles solares, colocados en diciembre de este año, reafirmando el compromiso del Grupo con la sustentabilidad y el futuro energético.

Finalmente, Grupo Randazzo agradeció a cada colaborador, por ser parte fundamental de este camino y por acompañar una celebración que refleja lo que el Grupo es: una empresa con raíces firmes, mirada a futuro y un fuerte sentido de pertenencia.


La Piazza Randazzo en Famiglia no fue solo una fiesta de fin de año, sino la reafirmación de un valor central: crecer juntos, celebrar juntos y seguir construyendo, como siempre, en familia.

