El kirchnerismo apunta a Magario y reclama que se reúna el Senado

La disputa política en el Senado bonaerense entre el kirchnerismo y la vicegobernadora subió otro escalón, cuando varios legisladores ultra K insistieron ayer con que se convoque a sesión antes de fin de año. Y lo hicieron utilizando términos subidos de tono, al plantear que si no se aprueban los proyecto de creación de una empresa de medicamentos y un centro de industria farmacéutica, Verónica Magario estará incurriendo en una “falta administrativa al reglamento, sino una claudicación ante los intereses de quienes la eligieron”.

Se trata de un nuevo capítulo de una disputa que no cede y que tiene como telón de fondo la interna del peronismo. De un lado, la mayoría del bloque de Unión por la Patria que reporta al kirchnerismo duro. Del otro, Magario y seis senadores encolumnados con Axel Kicillof.

En ese contexto, lo trascendente de la disputa no son los dos proyectos que se impulsan desde el ministerio de Salud que conduce el camporista Nicolás Kreplak, sino el cargo de vicepresidente primero y el manejo administrativo de la Cámara alta sobre los que quieren avanzar La Cámpora y sus aliados.

El kirchnerismo pretende ese lugar. El kicillofismo, también. En la sesión preparatoria de principios de mes no hubo acuerdo porque el sector de Kicillof quería ubicar en ese lugar estratégico a Ayelén Durán. La mayoría del bloque K proponía al ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii. La disputa dejó el lugar sin cubrir y ahora la mayoría de la bancada K busca retomar la discusión.

“Es un cargo que está en la línea de sucesión del Gobernador, nos corresponde”, dicen en el kicillofismo. El kirchnerismo retruca con que es espacio viene siendo ocupado por un aliado, como fue el caso de Luis Vivona, el hombre fuerte de Malvinas Argentinas, que terminó mandato y asumió como diputado.

Claro que ese escenario de tensión tendría otras aristas. Hay quienes hablan de que el kirchnerismo buscaría avanzar sobre la secretaría Administrativa de la Cámara que ocupa Roberto Feletti, hombre que responde al esquema de Magario.

“Nuestra fuerza política, que la llevó a usted a ocupar la vicegobernación y que hoy ostenta quórum propio y mayoría en esta Cámara, tiene el mandato popular de velar por los intereses de los bonaerenses. Es por ello que resulta inadmisible que, habiendo transcurrido los plazos de la petición efectuada el 12 de diciembre y su reiteración del 15 del corriente, no se haya dado curso al tratamiento de los proyectos Centro de la Industria Farmacéutica Bonaerense y Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud”, señala la misiva de los senadores K.

La suscriben Emanuel González Santalla, Sergio Berni, Rosa Martínez, Amira Curi, Diego Videla, Fernanda Raverta, Mónica Macha, Laura Clark, María Inés Laurini, Evelyn Díaz y Sabrina Bastida.

“La falta de convocatoria la hará directamente responsable de que estas iniciativas no se conviertan en ley. No existen obstáculos numéricos para sesionar, dado que nuestro bloque cuenta con la mayoría necesaria para funcionar y aprobar estos proyectos que forman parte estratégica de la soberanía sanitaria bonaerense”, añadieron en la carta al volver a apuntar contra la vicegobernadora.

Más allá de estos dos proyectos que ya cuentan con la aprobación de la Cámara de Diputados, la discusión más profunda tiene que ver con la vicepresidencia por la que hay un debate sin saldar.

Magario, mientras tanto, ya convocó a sesión para febrero en abierto desafío a los deseos del kirchnerismo.