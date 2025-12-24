Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Política y Economía |Embestida política contra la vicegobernadora

El kirchnerismo apunta a Magario y reclama que se reúna el Senado

La disputa se enmarca en la interna entre La Cámpora y el kicillofismo. Acusaciones y tironeos por cargos clave

El kirchnerismo apunta a Magario y reclama que se reúna el Senado

verónica magario

24 de Diciembre de 2025 | 01:47
Edición impresa

La disputa política en el Senado bonaerense entre el kirchnerismo y la vicegobernadora subió otro escalón, cuando varios legisladores ultra K insistieron ayer con que se convoque a sesión antes de fin de año. Y lo hicieron utilizando términos subidos de tono, al plantear que si no se aprueban los proyecto de creación de una empresa de medicamentos y un centro de industria farmacéutica, Verónica Magario estará incurriendo en una “falta administrativa al reglamento, sino una claudicación ante los intereses de quienes la eligieron”.

Se trata de un nuevo capítulo de una disputa que no cede y que tiene como telón de fondo la interna del peronismo. De un lado, la mayoría del bloque de Unión por la Patria que reporta al kirchnerismo duro. Del otro, Magario y seis senadores encolumnados con Axel Kicillof.

En ese contexto, lo trascendente de la disputa no son los dos proyectos que se impulsan desde el ministerio de Salud que conduce el camporista Nicolás Kreplak, sino el cargo de vicepresidente primero y el manejo administrativo de la Cámara alta sobre los que quieren avanzar La Cámpora y sus aliados.

El kirchnerismo pretende ese lugar. El kicillofismo, también. En la sesión preparatoria de principios de mes no hubo acuerdo porque el sector de Kicillof quería ubicar en ese lugar estratégico a Ayelén Durán. La mayoría del bloque K proponía al ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii. La disputa dejó el lugar sin cubrir y ahora la mayoría de la bancada K busca retomar la discusión.

“Es un cargo que está en la línea de sucesión del Gobernador, nos corresponde”, dicen en el kicillofismo. El kirchnerismo retruca con que es espacio viene siendo ocupado por un aliado, como fue el caso de Luis Vivona, el hombre fuerte de Malvinas Argentinas, que terminó mandato y asumió como diputado.

Claro que ese escenario de tensión tendría otras aristas. Hay quienes hablan de que el kirchnerismo buscaría avanzar sobre la secretaría Administrativa de la Cámara que ocupa Roberto Feletti, hombre que responde al esquema de Magario.

LE PUEDE INTERESAR

Aprueban la licencia del intendente Alak en enero

LE PUEDE INTERESAR

Píparo, con cargo en el Banco Nación

“Nuestra fuerza política, que la llevó a usted a ocupar la vicegobernación y que hoy ostenta quórum propio y mayoría en esta Cámara, tiene el mandato popular de velar por los intereses de los bonaerenses. Es por ello que resulta inadmisible que, habiendo transcurrido los plazos de la petición efectuada el 12 de diciembre y su reiteración del 15 del corriente, no se haya dado curso al tratamiento de los proyectos Centro de la Industria Farmacéutica Bonaerense y Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud”, señala la misiva de los senadores K.

La suscriben Emanuel González Santalla, Sergio Berni, Rosa Martínez, Amira Curi, Diego Videla, Fernanda Raverta, Mónica Macha, Laura Clark, María Inés Laurini, Evelyn Díaz y Sabrina Bastida.

“La falta de convocatoria la hará directamente responsable de que estas iniciativas no se conviertan en ley. No existen obstáculos numéricos para sesionar, dado que nuestro bloque cuenta con la mayoría necesaria para funcionar y aprobar estos proyectos que forman parte estratégica de la soberanía sanitaria bonaerense”, añadieron en la carta al volver a apuntar contra la vicegobernadora.

Más allá de estos dos proyectos que ya cuentan con la aprobación de la Cámara de Diputados, la discusión más profunda tiene que ver con la vicepresidencia por la que hay un debate sin saldar.

Magario, mientras tanto, ya convocó a sesión para febrero en abierto desafío a los deseos del kirchnerismo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

Rusia ordena detener al ajedrecista Gari Kaspárov

Apuntan a la relación entre Massa y Toviggino

Píparo, con cargo en el Banco Nación

Cristina Kirchner seguirá internada

Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota

La interna del PJ ahora estalló en Lanús, otra comuna camporista

Emotiva celebración de la Navidad en la Catedral y la Plaza Moreno

Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro
Últimas noticias de Política y Economía

Fútbol-gate: más complicado el poder de AFA

Apuntan a la relación entre Massa y Toviggino

En medio de la pelea PRO-LLA, Jorge Macri reclama por la deuda

La interna del PJ ahora estalló en Lanús, otra comuna camporista
Espectáculos
La chica de la tapa: Sydney Sweeney, la diva del año, vuelve al cine
La Cumparsita Rock 72: “Queremos llevar el estandarte de la Ciudad en lo más alto”
Christian Petersen: ¿qué dicen los supuestos estudios toxicológicos?
Evelyn Botto y Fede Bal, romance consolidado en las calles de Nueva York
Enrique Iglesias se convirtió en padre por cuarta vez
Deportes
“Queremos que el técnico siga en el club”
Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?
Boca rechazó una oferta por el chileno Alarcón
Copa Argentina: ¿cuánto dinero se lleva el campeón?
Echeverri no vuelve a River: jugará en el Girona de España
Información General
Los números de la suerte del miércoles 24 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Juguetes inseguros, sellos truchos y bebés en riesgo: multas millonarias a importadores
Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado
Mascotas: autorizan a trasladar animales domésticos en trenes y micros de larga distancia
Miedo y hostigamiento: un alumno recibe insultos y ataques de compañeros por su discapacidad
Policiales
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes
Un capibara ardiente en memoria de Kim Gómez
La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata
Otro golpe enciende las alarmas en Barrio Norte

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla