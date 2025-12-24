Se conoció el listado de muñecos y la orden de mudanza abrió polémica

Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes
La Ciudad tendrá distintas propuestas creativas, con muñecos inspirados en personajes del cine, series, videojuegos y animación, además de producciones originales realizadas. Y sorpresivamente surgió una polémica por una decisión de la Municipalidad de último momento: llevar todos los muñecos a la avenida Circunvalación. Grupos organizadores de las figuras plantearon rechazo a esa mudanza.
Este año habrá menos figuras que en ediciones anteriores, ya que son 22 los muñecos autorizados a emplazarse, hasta el momento, cuyos responsables realizaron la inscripción y capacitación correspondiente.
Según informó la Municipalidad de La Plata, el listado es el siguiente: 1) 72 y 152, Los Hornos, Escuelita del Chavo del 8; 2) 72 y 13, El Mundo de Mario Bros; 3) 31 y 40, Avatar Corazón de Pandora; 4) 31 entre 41 y 42, Avatar: El mundo de Pandora; 5) 50 y 16, Villa Elisa, Wall-E; 6) 19 y 527, Brainrot; 7) 485 y 134, Tom y Jerry; 8) 132 y 45 Raromagedon; 9) 485 y 19, Gonnet, Los Mezclas- Pikachu; 10) 11 y 32, Los Brainrots Italianos.
También se inscribieron: 11). 121 y 36, Freddy vs Jason; 12) 142 y 67, Rick de Rick y Morty; 13) 139 bis y 477, Tun Tun y Tralalero (Colinas del Sol); 14) 72 entre 16 y 17, Drako; 15) 502 y 13, Gracias Rosa; 16) 137 y 52, El mejor Stitch; 17) 139 y 492, Escandalosos; 18) 14 entre 467 y 466, Cruelandia; 19) 13 y 522, Muñeco Rock; 20) 10 y 71, Alberto Bassi Love; 21) 44 y 140, La Abeja; 22) 526 y 17, La Bubu Momo.
Por otra parte, tras la reunión de seguridad que se realizó el lunes pasado, se informó una novedad. Por recomendación de los bomberos, la Municipalidad resolvió la mudanza a la avenida Circunvalación (72, 31 y 32) de todos los muñecos que se armen en el casco urbano.
Ante esa decisión, un sector de los armadores de los muñecos expresó su sorpresa y rechazo por una decisión que, aseguran, se “conoció en forma tardía” y, al parecer, “sin ayuda logística por parte de la Municipalidad.
“El muñeco pertenece a su barrio y a su gente”, aseguran los muñequeros, quienes destacan también que la medida de llevarlos a la Circunvalación “desnaturaliza el espíritu de la tradición”.
El permiso definitivo para que se quemen las figuras se otorgará el próximo 30 de diciembre.
