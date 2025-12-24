Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

La Ciudad |Los del casco urbano deben ir a la circunvalación

Se conoció el listado de muñecos y la orden de mudanza abrió polémica

Se conoció el listado de muñecos y la orden de mudanza abrió polémica

polémica por la ubicación de los muñecos de fin de año / el dia

24 de Diciembre de 2025 | 02:25
La Ciudad tendrá distintas propuestas creativas, con muñecos inspirados en personajes del cine, series, videojuegos y animación, además de producciones originales realizadas. Y sorpresivamente surgió una polémica por una decisión de la Municipalidad de último momento: llevar todos los muñecos a la avenida Circunvalación. Grupos organizadores de las figuras plantearon rechazo a esa mudanza.

Este año habrá menos figuras que en ediciones anteriores, ya que son 22 los muñecos autorizados a emplazarse, hasta el momento, cuyos responsables realizaron la inscripción y capacitación correspondiente.

Según informó la Municipalidad de La Plata, el listado es el siguiente: 1) 72 y 152, Los Hornos, Escuelita del Chavo del 8; 2) 72 y 13, El Mundo de Mario Bros; 3) 31 y 40, Avatar Corazón de Pandora; 4) 31 entre 41 y 42, Avatar: El mundo de Pandora; 5) 50 y 16, Villa Elisa, Wall-E; 6) 19 y 527, Brainrot; 7) 485 y 134, Tom y Jerry; 8) 132 y 45 Raromagedon; 9) 485 y 19, Gonnet, Los Mezclas- Pikachu; 10) 11 y 32, Los Brainrots Italianos.

También se inscribieron: 11). 121 y 36, Freddy vs Jason; 12) 142 y 67, Rick de Rick y Morty; 13) 139 bis y 477, Tun Tun y Tralalero (Colinas del Sol); 14) 72 entre 16 y 17, Drako; 15) 502 y 13, Gracias Rosa; 16) 137 y 52, El mejor Stitch; 17) 139 y 492, Escandalosos; 18) 14 entre 467 y 466, Cruelandia; 19) 13 y 522, Muñeco Rock; 20) 10 y 71, Alberto Bassi Love; 21) 44 y 140, La Abeja; 22) 526 y 17, La Bubu Momo.

POLÉMICA

Por otra parte, tras la reunión de seguridad que se realizó el lunes pasado, se informó una novedad. Por recomendación de los bomberos, la Municipalidad resolvió la mudanza a la avenida Circunvalación (72, 31 y 32) de todos los muñecos que se armen en el casco urbano.

Ante esa decisión, un sector de los armadores de los muñecos expresó su sorpresa y rechazo por una decisión que, aseguran, se “conoció en forma tardía” y, al parecer, “sin ayuda logística por parte de la Municipalidad.

“El muñeco pertenece a su barrio y a su gente”, aseguran los muñequeros, quienes destacan también que la medida de llevarlos a la Circunvalación “desnaturaliza el espíritu de la tradición”.

El permiso definitivo para que se quemen las figuras se otorgará el próximo 30 de diciembre.

 

